Júnior podría ser el próximo en salir

El portero Nereo Champangne no tenía problemas para ser inscrito como nuevo jugador del Real Murcia y estar a disposición de Adrián Hernández, entrenador grana, desde este mismo domingo para medirse al Recreativo Granada (12.00 horas) después de que Tanis Marcellán abandonase el club a principios de este mes. Por lo que el guardameta argentino lucirá el dorsal 13, como ayer se pudo comprobar durante su presentación. Mientras que el lateral derecho Adán Gurdiel tampoco tendrá problemas para su inscripción, después de que el club grana ancunciase a través de sus canales oficiales que el joven Pablo Haro pasará por el quirófano en las próximas fechas por una lesión en el pubis.

Así pues, ante la necesidad de fichas y los plazos marcados para su recuperación, el club murcianista ha optado por renovar el contrato de un jugador que durante la pretemporada dejó buenas sensaciones, pero que durante el inicio del curso le han lastrado las lesiones, a cambio de dejar un hueco en la plantilla que ya ha sido ocupado por Adán Gurdiel. De hecho, el lateral leonés fue presentado ayer en el estadio murciano con el dorsal 11, número que hasta ahora portaba el extremo.

El Real Murcia deberá ahora realizar encaje de bolillos en su plantilla si quiere seguir haciendo retoques en su plantilla. Y es que para que lleguen más incorporaciones, primero alguien deberá abandonar el club. Uno de los 'nominados' en este caso parce que es el centrocampista Júnior. El jugador, quien también ha dejado detalles optimistas durante sus escasas apariciones, no ha contado para Adrián Hernández durante toda la primera vuelta y Julio Algar, director deportivo, afirmó ayer que podría ser uno de los que abandonen el club en los próximos días. «Al igual que es una liga corta para las exigencias, también lo es para los jugadores. La situación de Júnior es complicada, pero tal y como son las circunstancias está claro que todos al final no gozan de las mismas oportunidades porque todos no pueden jugar. La situación de Júnior es complicada, y si hay que buscar una salida se hará. Pero eso se irá estudiando cada caso, como este o como el que sea», aseguró ayer Julio Algar en su encuentro con los medios de comunicación.