Chumbi tendrá que pasar por caja para salir del Real Murcia

El mercado invernal se está poniendo interesante en Nueva Condomina. Vuelve a ser protagonista en esta ventana de fichajes. Con dos fichajes ya confirmados, la noticia ha saltado este viernes en el lado de las posibles bajas. Aunque los murcianistas tienen que liberar fichas para poder ir inscribiendo a los que vayan llegando, lo que nadie esperaba es que el futbolista más importante de la plantilla de Adrián Hernández acudiese a las oficinas para pedir que le dejen salir. Eso es lo que ha hecho este mismo viernes el aguileño Rafa Chumbi, según se informaba en televisión. El delantero murciano, que ha recuperado su mejor versión y que en lo que va de curso es el máximo goleador del equipo con 5 goles en 9 partidos, se ha reunido con Julio Algar y otros responsables del club para informar de que tiene una oferta del Marbella y que quiere que se le facilite su salida.

Pese a lo inesperado de la petición, en Nueva Condomina han decidido mantener la calma y esperar. No descartan la salida del futbolista, pero eso sí, para abandonar el Real Murcia y romper el contrato que se alarga hasta 2022, Chumbi tendrá que pasar por caja. Después de escuchar al jugador, ahora mismo en el Real Murcia están a la espera de ver si el Marbella de José Manuel Aira va en serio y pone una oferta sobre la mesa para llevarse al delantero. Además de percibir una compensación por el traspaso del atacante, la salida también dependerá de si hay una opción interesante en el mercado que permita sustituir a un jugador que, después de varias temporadas dejando malas sensaciones y no siendo importante, ahora estaba contribuyendo a sumar puntos gracias a sus goles.

Chumbi llegó al Real Murcia en el verano de 2018. Pese a estar recuperándose de una lesión de gravedad, Víctor Gálvez, entones presidente de la entidad grana, no dudaba en apostar fuertemente por el aguileño, poniéndole sobre la mesa un contrato irrechazable sobre todo para un futbolista que tendría que esperar hasta final de año para recibir el alta médica. El aguileño, sabedor de que no iba a encontrar una posibilidad igual, no dudó en aceptar, convirtiéndose en uno de los fichajes estrellas de ese verano.

La apuesta económica del Real Murcia no se vio sobre el terreno de juego. Tras volver a los terrenos de juego, Chumbi no acababa de encontrar su mejor versión, convirtiéndose en una pieza prescindible en la mayoría de partidos. Sin ofertas para abandonar Nueva Condomina, el aguileño se ha bajado el sueldo varias veces desde la salida de Gálvez y la llegada de Tornel a las oficinas de Nueva Condomina. Incluso el pasado verano, cuando Adrián Hernández no contaba con el '9', Julio Algar apostó fuertemente por su continuidad. Ahora, que ha vuelto a recuperar su olfato goleador, el delantero murciano quiere escuchar la llamada del Marbella, que según el jugador le ha hecho una oferta económica muy interesante para que se traslade a la Costa del Sol en este mercado invernal.

Si el pasado verano el Real Murcia fue protagonista de uno de los culebrones del mercado con las salidas de Meseguer, Josema y Juanma Bravo; en este mes de enero, Chumbi es el que quiere saltar del barco grana.