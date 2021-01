Charles Leclerc da positivo por coronavirus

El monegaco Charles Leclerc, piloto de Fórmula Uno de la escudería Ferrari, ha dado positivo en un análisis de COVID-19, según anunciaron este jueves tanto el equipo de Maranello (Italia), como el propio afectado.

"Charles se somete a análisis regularmente y ayer (por el miércoles) el resultado fue positivo. Nos ha informado inmediatamente, del mismo modo que lo ha hecho con toda la gente con la que ha mantenido un contacto más estrecho durante los últimos días. Actualmente se encuentra bien, con síntomas leves y se encuentra auto-confinado en su casa de Mónaco", explicó Ferrari en un comunicado acerca del estado de salud del piloto monegasco, que este año será compañero del español Carlos Sainz en la escudería más laureada de la historia de la F1.

"Hola amigos, quiero que sepáis que he dado positivo por COVID-19", explicó, en otro comunicado, el propio piloto. "Me someto de forma regular a análisis siguiendo los protocolos del equipo. Desgraciadamente, me enteré de que estuve en contacto con un caso positivo y de forma inmediata me auto-confiné, informando de este asunto a todo el mundo con el que estuve en contacto. El test al que me sometí de forma subsiguiente dio como resultado un positivo", añadió Leclerc, de 23 años y con dos victorias (el Gran Premio de Bélgica y el de Italia de 2019) en la categoría reina del automovilismo.

"Me encuentro bien y tengo síntomas leves. Permaneceré aislado en mi casa de Mónaco de acuerdo con la regulación marcada por las autoridades sanitarias locales. Seguid sanos y cuidaros", indica el comunicado del monegasco, que en 2018 -con Sauber- debutó en F1, categoría en la que suma doce podios y en la que hace dos años acabó cuarto el Mundial, ya en Ferrari, equipo con el que la temporada pasada acabó el certamen en octava posición.