El aplomo de Alcaraz le deja a un paso del Abierto de Australia

El murciano Carlos Alcaraz Garfia logró su segunda victoria en la fase previa del Abierto de Australia al derrotar al ruso Evgeny Karlovskiy en dos sets (7-6 y 7-6), por lo que se queda a un solo triunfo de lograr el pasaporte para estar en el cuadro final del primer Grand Slam de la temporada, que se disputará en Melbourne. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ganó las dos mangas en la muerte súbita, donde demostró ese aplomo y fortaleza mental que tanto está asombrando en el circuito profesional por ser un jugador con solo 17 años de edad. Su rival hoy en el partido decisivo de la previa será el boliviano Hugo Dellien, número 111 del ránking ATP y segundo cabeza de serie del torneo, que derrotó al australiano Andrew Harris, por 6-4 y 7-6.

Comenzó el partido frío Alcaraz, perdiendo su saque en el primer juego, y en el segundo, después de forzar el deuce tras un 40-15 en contra, terminó perdiéndolo tras dos bolas de break. El 0-2 motivó aún más al jugador de El Palmar, que empezó a jugar como a él le gusta, intercambiando golpes desde el fondo de la red para subir o buscar esas dejadas letales que tanto daño hacen a sus rivales. Y así fue cómo remontó el choque para poner a su favor el marcador con un 3-2. Con un paralelo logró otra rotura del servicio del ruso para poner el 4-2, mientras que con un ace cerró el 5-3. Parecía encarrilada esta manga, pero Karlovskiy volvió a exhibir su buen primer servicio para igualar el choque (6-6) y llevarlo a la muerte súbita. Pero ahí, cuando más pesa la presión y tiembla el pulso, Alcaraz puso sobre la pista azul todo su talento para hacerse con el primer set por un contundente 7-1 (7-6).

Karlovskiy comenzó sirviendo en el segundo set y en el segundo juego le arrebató el servicio a Alcaraz (0-2). Otra vez tenía que remar a contracorriente el pupilo de Juan Carlos Ferrero para clasificarse para la tercera y última ronda de la previa. Llegó a ponerse el segundo set en un 0-3 inquietante, pero cuando el murciano está en la pista, todo es posible. Y así fue porque igualó el choque (3-3) y a partir de ese momento comenzó un intercambio de roturas de servicio que llevó el encuentro hasta el 5-5. En el undécimo juego tuvo Alcaraz a su rival al borde del break con un 15-40, pero el ruso forzó el deuce y terminó anotándose el juego (6-5). El murciano no falló (6-6) y llevó la segunda manga a la muerte súbita, donde Karlovskiy logró un mini break (3-1) al que respondió Alcaraz con otro (3-2), pero no terminó de encontrarse cómodo y con un error no forzado perdió de nuevo la oportunidad de igualar el tie break (4-2). Un paralelo ajustado a la línea devolvió las esperanzas a Alcaraz de cerrar el choque (4-3), para igualarlo tras una doble falta de su rival (4-4). Otro mini break del jugador criado en el Club de Campo puso el 5-4 y con la oportunidad de ganar el choque al disponer de dos servicios . Y lo logró con su saque para ponerse a un solo paso de estar en Melbourne el próximo mes de febrero.

Dellien, su rival de hoy, llegó a estar hace un año en el puesto 72 del mundo. En el pasado Abierto de Australia cayó en primera ronda contra Rafa Nadal.