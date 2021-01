El UCAM Murcia CF detecta tres positivos en su plantilla

El UCAM Murcia Club de Fútbol ha comunicado que se han detectado tres positivos por coronavirus en su plantilla. Según el club, "los tres futbolistas se encuentran bien y están aislados en sus respectivos domicilios". El próximo domingo el equipo jugará en Murcia el encuentro ante el Sevilla Atlético correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta, a partir de las doce de la mañana, y no se ha solicitado el aplazamiento al tratarse de tres casos aislados que se han detectado antes de tener contacto con el resto de compañeros. En cualquier caso, será la Real Federación Española de Fútbol la que deberá determinar si se disputa o no, pero el club ya ha informado de situación.



El equipo murciano, que está entrenado por José María Salmerón, es el líder del subgrupo B del grupo IV y hasta el momento no había tenido que aplazar ninguno de sus partidos de esta temporada, algo que sí ocurrió con el Real Murcia a principios de la campaña. Los universitarios se han proclamado campeones de invierno con 20 puntos merced a 6 victorias y 2 empates, habiendo sufrido una sola derrota. En la actualidad cuenta con una ventaja de tres puntos sobre el Linares Deportivo, que es segundo clasificado, y de cinco con respecto al Córdoba, que es tercero. El Murcia, con 14, es cuarto.