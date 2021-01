El Real Murcia se atasca en el mercado

El abanico para fichar a un portero experimentado también sigue abierto

Han pasado doce días desde que se abrió el mercado invernal y el Real Murcia continúa sin caras nuevas en su plantilla, a pesar de que encaró el parón navideño con el objetivo de reforzar al equipo concienzudamente para amarrar cuanto antes su billete a la Segunda B Pro la próxima temporada. El conjunto grana ha fijado una cantidad para reforzar tres o cuatro posiciones durante este mes de enero, pero sigue con la calculadora en la mano para ver si puede abarcar todo lo planeado o deber renunciar a algo. Lo que sí que conoce, de primera mano, es que deberá realizar un esfuerzo económico por Adán Gurdiel.

El lateral derecho del UCAM no entra en los planes del técnico José María Salmerón y desde hace días sabe que tiene que buscar una salida. Cuenta con el visto bueno y con el aval del entrenador grana para reforzar carril diestro. Pero según ha podido conocer este diario, la primera oferta puesta sobre la mesa no satisface hasta ahora las pretensiones del jugador. El lateral leonés, quien empezó la temporada como capitán del conjunto universitario y tan solo ha sido titular en el derbi ante el Real Murcia, no ha aceptado todavía la rescisión a la espera de una oferta económica similar a la de su actual contrato. De hecho, tanto Julio Algar como Adrián Hernández acudieron el pasado sábado al estadio universitario para ojear a su próximo rival, el Recreativo Granada, pero también para conocer de primera mano en qué punto se encontraba esa situación.

El Real Murcia ya sabe que deberá apostar con más fuerza si quiere contar con Adán Gurdiel lo que resta de temporada. Más aún, cuando el entrenador murcianista hizo hincapié el pasado domingo, tras el empate en El Ejido (1-1), del sufrimiento de su equipo cuando tocaba defender por bandas. Por lo que el perfil del hasta ahora jugador del UCAM es una de las prioridades para Adrián Hernández en este mercado invernal. Sin embargo, subir la apuesta por Gurdiel puede hacer que el Real Murcia tenga que renunciar o paralizar otras operaciones. Y en los despachos del club grana siguen haciendo cuentas para que el esfuerzo económico se traduzca en resultados deportivos, después de comprobar durante la primera vuelta que al Real Murcia le falta subir un par de peldaños para ser un candidato firme a ocupar una de las tres posiciones en las nueves jornadas que restan para finalizar la primera fase de esta atípica temporada.

Por lo que el contexto para cerrar la operación del lateral derecho, también se puede trasladar a la portería. La salida de Tanis Marcellán ha colocado a Josele, quien debutó el domingo con los granas en la categoría de bronce, en la primera línea de parrilla para defender los marcos del Real Murcia. Aunque desde el club ya se llevan varios días trabajando en cerrar el amplio abanico de nombres para ocupar esa posición con garantías, lo cierto es que todavía no hay nada firme. De hecho, Adrián Hernández, volvió a insistir ayer en una entrevista a Voces del Deporte, de Televisión Murciana, en que el objetivo es cerrar la contratación de un «guardameta experimentado». Además, dio casi por descartada la posibilidad de que Miquel Parera, segundo portero del Mallorca, acabe vestido de grana después de trascender su nombre en las últimas fechas.

«Se habló algo pero no estaba tan avanzado. La idea que yo tengo es que sea un perfil más veterano y que se haya visto con esa presión, pero que sirva también para que sigan evolucionando tanto Josele como Gallego», aseguró ayer en el programa.