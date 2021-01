Pepe Aguilar: "Es lógico que las miradas apunten a mi figura"

Otro golpe. Este mucho más duro que los dos anteriores. Pepe Aguilar sufría su segunda derrota al frente del banquillo. Solo ha sacado un punto en los tres encuentros y no parece haber mejorado la figura de Borja por el momento. El técnico sabe que queda mucho por delante después de un nuevo palo: «Es evidente que no podemos justificar nada porque hemos perdido. Pero yo tengo que sacar cosas que me hagan creer. En el primer tiempo se nos ha escapado por una jugada puntual. Al margen de eso, el equipo ha querido y se ha ido al descanso. Eso es lo que me hace ver que es factible cambiar la situación», comentaba.

Es cierto que no ha tenido todo el tiempo del mundo para darle un lavado de cara al equipo, pero Aguilar asume su responsabilidad en la derrota: «Soy el principal responsable. Es lógico que las miras estén puestas en mí. Prefiero eso a que vayan a los jugadores», asegura.

Muchos aspectos a mejorar en un equipo que sigue haciendo aguas en la faceta defensiva, donde ya se ha anunciado un refuerzo: «Tenemos que tomar mejores decisiones. Los números no engañan, pero tenemos tiempo y ganas de cambiar esta dinámica. No puedo sentarme aquí y decir que no vamos a hacerlo», afirmaba el técnico.