Miriam Álvarez Ramiro: "A las niñas que comienzan en el triatlón les faltan referentes femeninos y a veces lo dejan"

Profesora y entrenadora de triatlón. Miriam Álvarez Ramiro (Guadalajara, 1 de octubre de 1979) es profesora de Educación Física en el colegio Eduardo Linares de Molina de Segura. También es responsable de Mujer y Promoción, Programa Amazonas y Deporte Escolar y Menores de la Federación Murciana de Triatlón, y dirige la escuela del club Guerrita de Alcantarilla. Además, es campeona de España.

Profesora y entrenadora de triatlón. Miriam Álvarez Ramiro (Guadalajara, 1 de octubre de 1979) es profesora de Educación Física en el colegio Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura. También es responsable de Mujer y Promoción, Programa Amazonas y Deporte Escolar y Menores de la Federación Murciana de Triatlón, y dirige la escuela del club Guerrita de Alcantarilla. Además, es campeona de España.

¿Desde cuándo está vinculada al deporte?

Desde que tenía siete años. Empecé a correr por un amigo del colegio, que me animó a que me apuntara el club de atletismo de mi pueblo, y llevando un mes hice mi primera carrera y acabé tercera. Eso fue en 1987, pero entonces prácticamente no existía el triatlón, entonces solo hacía atletismo.

¿Qué se le daba mejor?

El cross y las pruebas de resistencia, aunque en esa época se hacía de todo, pero yo me decanté rápidamente por el fondo.

¿Y como llegó al triatlón?

Porque cuando era pequeña veía a los triatletas mayores, que en aquella época eran cuatro, les ayudaba a darles agua y de mayor pensaba me gustaría cumplir ese reto. Entonces no existía tanto material ni escuelas, solo lo practicaban los mayores que venían de otros deportes. Cuando empecé a hacer Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se me planteó la posibilidad de hacer triatlón porque heredé la bicicleta de mi padre. Necesitaba un cambio de deporte y como estaba orientada a las pruebas de resistencia, hice mi primer triatlón, que fue en 2004 en Fuente Álamo, y me enganchó totalmente porque es una de las mejores pruebas nacionales. Mis compañeros de equipo me dijeron que, aunque era muy duro, tenía que probarme y pese a que no tenía mucha experiencia, me lancé. Fue venir a Fuente Álamo y no lo he dejado.

¿Es una coincidencia que acabara aquí como profesora?

Totalmente.

Echo en falta más mujeres en el deporte y en el triatlón. ¿Usted no?

Yo que he sido deportista toda la vida, la verdad es que he tenido suerte porque cuando me inicié en el atletismo tenía mi equipo de chicas con las que podía compartir entrenamientos y competiciones, y después se convirtieron en amigas. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que aún faltan muchas niñas en el triatlón, que es un deporte complicado. Quizás por los estereotipos faltan chicas, pero para eso existe el programa Amazonas y hay una responsable de Mujer y Deporte en la Federación Murciana, donde Diego Calvo, su presidente, desde el año 2012, cuando se generó esa figura en la Federación Española, me puso a mí como referente y fuimos una de las federaciones pioneras en España en apostar por el deporte femenino. Desde entonces estamos trabajando.

¿Y en qué momentos estamos?

Ahora se está desarrollando el programa Amazonas con el fin de impulsar el triatlón femenino y también la figura de los técnicos, porque se quiere que haya más mujeres entrenadoras. En realidad las hay, pero pocas, y no se les da la importancia que tienen, ya que aún no hay igualdad con los hombres. El triatlón también he de decir que es muy igualitario, donde siempre se trata a las mujeres igual que a los hombres en todos los aspectos.

¿Qué reticencias encuentra en esas edades tempranas?

El triatlón es un deporte muy sacrificado, conlleva que tienes que saber nadar, montar en bici y correr, que ya es difícil de por sí, y la psicología femenina necesita tener amigas y referentes que no tienen. Los chicos sí que tienen sus grupos de entrenamiento, pero las niñas no. Es difícil que continúen porque sus amigas, en la adolescencia, tiran por otros caminos y muchas veces lo terminan dejando porque no tienen compañeras. Por eso se está impulsando la figura de las entrenadoras porque ellas van a seguir su camino.

¿Usted no se sintió sola?

No porque tuve un grupo grande de compañeras, aunque es verdad que todos mis entrenadores eran chicos, pero siempre me trataron muy bien. Yo no lo tuve, pero sí me he dado cuenta de que hoy en día existe el problema de que no hay muchas niñas y se necesitan más para que el grupo sea más grande.

¿Pero es cuestión de lo padres?

No, hay que empezar a promover este deporte para que se den cuenta de que es bonito y que transmite unos valores.

¿Y no es que a las niñas o a sus padres no les gusta ver a sus hijas musculadas como un hombre?

Bueno, yo eso no me lo he encontrado nunca. Seguramente porque la niña que me viene es porque les gusta este deporte, pero no puedo decir que eso exista. Si es así, yo no lo he visto.

¿Anima a sus niñas en su colegio a hacer deporte?

Por supuesto, uno de mis objetivos es que aprendan muchos deportes, no solo el fútbol y el baloncesto, y les hablo del triatlón y el duatlón.

¿Y saben lo que es el triatlón?

La verdad es que muchos ya empiezan a conocer lo que es, y me sorprende que cada vez más se interesan más, pero es complicado por el despliegue que necesitas para practicarlo, que tus padres te lleven a entrenar, el material€

Es un deporte que puede llegar a ser caro.

Es caro, lo que pasa es que también, con una inversión mínima en material, puedes tenerlo.

Pero yo veo gente con bicicletas de 6.000 euros.

No es necesario. En categorías menores se puede competir con bicicleta de montaña hasta cadetes para facilitar que los niños se involucren. Con unas zapatillas de correr, un casco, una bici y un bañador, es suficiente. Aparte, en las escuelas las cuotas son muy asequibles.

¿Están pagando mucho el coronavirus?

Pues sí. Estamos trabajando para intentar mantener los niños que teníamos antes, y el objetivo en el Guerrita es conservar lo que ya teníamos. Sé de otras escuelas donde los padres no han llevado a los niños por el coronavirus. Además, muchas empresas que nos ayudan a comprar material, las estamos perdiendo por la crisis que estamos pasando.

¿Las mujeres están consideradas en el triatlón?

Como te decía antes, el triatlón es muy igualitario y en la Federación Murciana, las dos personas que estamos al frente de la dirección técnica, somos chicas. Y la junta directiva siempre ha apostado por nosotras, no hay diferencias entre chicos y chicas.

¿Predica con el ejemplo y entrena diariamente?

Sí, compito a nivel nacional y este año he sido campeona de España de mi grupo de edad, también competí en el Nacional de duatlón Elite, donde acabé en el puesto 35, y en el relevo mixto logré el 15.

¿Cuántas horas dedica diariamente?

Lo que puedo, lo que me deja el trabajo.

¿Y qué le mueve a competir a su edad?

El deporte es mi pasión y mi estilo de vida. Como desde los siete años empecé a hacerlo, no concibo la vida sin competir, que es lo que más me llena. Sigo con ilusión y me doy cuenta de que para las niñas de mi escuela soy un referente. Cuando era una niña no existían referentes de mujeres de 40 años que compitieran y fueran entrenadoras. Las chicas de mi perfil, que somos bastantes ya, vamos a ayudar a las que vienen detrás.

Ahora hay muchos más veteranos que practican deporte.

Ahora hay un boom del triatlón, de las carreras de montaña, de los master de natación que es muy bueno porque al final es un estilo de vida saludable.

Nos cuidamos más pero también nos machacamos más.

Hombre, si lo haces con un profesional y con cabeza, sabiendo lo que haces, está bien. El problema es la gente que se autoentrena sin tener conocimientos y también hay mucho intruso dentro de nuestro sector. La gente tiene que buscar un profesional, que para eso estudia cinco años de carrera.

Pero cada día hay más gente que acude a un profesional.

Sí, eso es bueno porque se está regulando el deporte y la actividad y la gente se está dando cuenta que no es una tontería, que te puede dar un infarto corriendo.

¿Cómo llevó el confinamiento?

Mal, pero bueno, se hacía lo que podía. Es muy difícil, pero a base de rodillo y gimnasio, lo logré llevar.

¿Y le ha dado por hacer Ironman y esas barbaridades?

En el 2013 hice el Ironman de Lanzarote. Ahora no hago porque tengo menos tiempo, pero he hecho de todo. Lo que sí tengo que decir es que hacer un Ironman lleva muchos años entrenando, hay que tenerle respeto a la distancia y todo lleva su proceso.

¿Tiene una sensación especial acabar un Ironman?

En un Ironman pasas muchas horas y eso hace diferente cruzar la meta.

¿Cómo motiva a las niñas que empiezan?

Lo fundamental es hacer un buen trabajo dentro de la escuela, tener entrenadores profesionales porque el deporte de base está infravalorado, y los campeones se empiezan a construir desde ahí. Si no creas buenos cimientos, no habrá campeones salvo que salga algún talento sobrenatural. Hay que mimar mucho a los niños. Mi lema es que para crear a grandes deportistas hay que crear a grandes personas.

¿Pero no falta una referente española en el triatlón?

La tenemos, lo que pasa es que a lo mejor no nos paramos a pensar. Dentro del programa Amazonas tenemos a Ainhoa Murua, que ha participado cuatro veces en los Juego Olímpicos. Cada vez tenemos a más chicas en la élite y cada vez se va oyendo más a las chicas.

En Murcia hay un buen grupo de chicas que está destacando.

Así es. Tenemos por un lado a Laura Durán y Natalia Hidalgo, a las que he visto crecer y estoy muy orgullosa de haberlas podido acompañar en Campeonatos de España. Ellas vienen a entrenar con las chicas del programa Amazonas. Más atrás vienen Paula Sánchez y Nieves Navarro, que está becada en la Residencia Blume.