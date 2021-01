"Hasta que no tengamos claro que vamos a competir durante un tiempo estable, no vamos a cobrar a nadie"

Presidente de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. El lorquino Juan Carlos Hernández González afronta su sexta legislatura al frente del baloncesto regional. Este curso está marcado por la pandemia del coronavirus y el reto es perder el menor número de jugadores por este duro camino.

Juan Carlos Hernández González ha sido reelegido presidente de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. Afronta un mandato complicado por la pandemia del coronavirus con el reto de mantener al máximo el número de chicas y chicos que practican este deporte.

Afronta su sexta legislatura y llegará a los 24 años en el cargo. ¿Después de tanto tiempo, qué le mueve a seguir en un puesto que absorbe tanto tiempo?

Cada inicio de legislatura siempre pienso que va a ser la última, pero conforme van avanzando los años y ves parcelas y situaciones que quieres mejorar, sigues trabajando por ello. Mientras uno no pierda la ilusión por representar el baloncesto de nuestra Región y por intentar mejorar, nunca se abandona. Y este año era más difícil abandonar con los problemas que generados por la pandemia. Creo que tenía que seguir dando la cara.

¿En qué gran medida les ha afectado el covid?

Una medida muy drástica, con una caída del cincuenta por ciento en el número de equipos de base, pero en cambio, los senior se han mantenido muy altos excepto en femenino. Ahora lo importante es echar una mano a los clubes. Ya dimos unas subvenciones con lo que habíamos podido ahorrar durante el año pasado y dijimos que si las inscripciones no bajaban del 30%, daríamos más ayudas, pero al caer un 50% no sé qué haremos porque aún no hemos cobrado nada, ya que en esta Federación, a día de hoy, sus equipos solo han pagado la mutualidad, y hasta que no tengamos claro que vamos a competir durante un tiempo estable, no vamos a cobrar.

¿Y cómo afecta al baloncesto jugar con mascarilla?

Lo primero que tuvimos fue dudas. ¿Se puede jugar al baloncesto así?, nos preguntamos. Ante esta situación cambiamos las normas para adaptarlas y liberarlas porque un benjamín no puede jugar diez minutos seguidos con mascarilla. Al final afecta al tipo de competición. Hay informes que dicen que es malo y otros que es bueno, pero como lo marca Salud, no tenemos más remedio que acatar. Los árbitros no tienen que tenerla puesta, pero sí hemos dado la orden de que cuando paran, tienen que ponerse la mascarilla.

¿Hay mucho miedo?

Más que miedo hay duda. Tenemos que agradecer a los valientes por dar el paso de empezar, y respetar a aquellos que no han querido sacar ningún equipo. Tenemos que intentar que esos niños no se pierdan y que volvamos a la máxima normalidad cuando las vacunas nos permitan jugar sin mascarilla.

¿Cuánto tiempo cree que pasará para recuperar las cotas de jugadores de antes?

Yo creo que en la temporada 21-22 volveremos a recuperar una parte importante, pero el cien por cien no creo que lo volvamos a tener hasta la 22-23, sobre todo en los equipos más pequeños, que es donde más bajas hemos tenido. Nosotros hemos facilitado al máximo todo y si luego hay equipos que se quieren reenganchar, haremos otra competición. Los padres tienen dudas de viajar por la Región, jugar en otras ciudades donde pierden el círculo de protección, pero también es lógico.

¿Habrá minibasket?

Sí, de 56 equipos tenemos ya 22 que quieren jugar. Vamos a arrancar cuando se pueda con ellos y dependiendo de la situación, después haremos días del minibásket intermedios para todos los que quieran participar en una competición que es gratuita.

¿Cuántos planes se han ido al traste?

Teníamos un plan de deporte escolar que hemos tenido que suspender. Nuestra idea es trabajar con los clubes para arrancar la próxima temporada una liga de deporte escolar a través de las escuelas y que sea parte del programa de la Comunidad Autónoma con el fin de que el baloncesto vuelve a ser el más importante.

A nivel tecnológico han avanzado, pero ahora se hace más necesario porque los padres no pueden ir a ver a sus hijos.

Por eso hemos añadido la transmisión de partidos con un móvil en directo. Se han llegado a televisar 28 partidos en un fin de semana. Te das cuenta de que las nuevas tecnologías siguen y te permiten ver en directo los partidos. Ahora le añadimos que se puede ver el resultado en directo a través del canal de Youtube. Estamos negociando con Orange para conseguir 150 tarjetas a un buen precio y ofrecer a los clubes la posibilidad de que con un móvil y un trípode, ofrezcan sus partidos porque no tenemos claro cuándo podrá entrar gente en los pabellones. Ahora mismo los padres llevan a los niños y se tienen que quedar en la puerta. Nosotros solo obligábamos en Primera Nacional masculina y femenina a transmitir partidos, pero vamos a intentar que el máximo número de partidos se televisen en directo. La plataforma te permite llevar todos los encuentros en una aplicación muy sencilla. Ahora mismo estamos entre los más punteros de España.

Es una pena que este año tenga el baloncesto regional el mayor número de equipos senior en categorías FEB y que no se haya podido ir a los pabellones durante un tiempo.

La verdad es que la gente tiene ganas de baloncesto. Que el UCAM, nuestro equipo de máxima categoría, no tenga público por el protocolo de ACB, hace que en LEB Oro, LEB Plata y Liga Femeina 2 haya más gente, ya que estos clubes también estaban teniendo buenas entradas de público en su encuentros.

¿Pudo presentar un programa electoral o con la situación actual ha sido imposible?

Hemos puesto en marcha diferentes comisiones de trabajo para de aquí a un año elaborar los proyectos entre todos. Tenemos que ir de la mano de los clubes y lo más importante es que ningún niño deje el baloncesto. Por eso, todas las acciones que se están llevando a cabo son para que los clubes tengan niños aunque sea solo entrenando. Vamos a hacer una comisión de competiciones para entre todos hacer lo que más se adapte, y también otra de márketing para intentar tener una marca propia. La próxima temporada queremos que salga el logotipo nuestro obligatorio en las camisetas y hay clubes que ya lo han puesto, algo que agradezco. Pero también hay una medida inmediata, que es montar un gabinete psicológico de atención a los deportistas, que va a empezar ya. Y también queremos meter un dietista para que nuestros deportistas lleven una alimentación adecuada.

Dice que ha bajado el número de equipos femeninos. ¿Qué ha pasado?

Por las circunstancias no han salido, pero hasta ahora estábamos creciendo de manera escalonada, tanto por abajo como por arriba. En senior ya teníamos ocho, pero se han caído tres. Este año, en ese aspecto, vamos a tener manga ancha. Vamos a hacer los campeonatos lo mejor que podamos y el año que viene seguro que recuperaremos esos equipos.

¿Van a priorizar que la gente participe por encima del espíritu competitivo?

Nosotros, por el volumen que tenemos, en las categorías donde van a Campeonatos de España, intentamos que tengan la misma competición que otros años, pero tenemos manga ancha, no vamos a estrangular a nadie porque llegue a un partido con siete jugadores en lugar de ocho. Al final, entre todos tenemos que poner orden, pero de una manera más relajada para intentar que este año sea de transición e intentar que haya el menor número de críos que se deje este deporte. Pensamos en hacer una competición 3x3 a nivel online, pero lo que queremos es que la gente siga practicando nuestro deporte porque los jóvenes necesitan desfogarse. Está claro que nos medimos por las reglas de Salud, pero el deporte es necesario.

¿Y cómo van a permitir que se puedan compaginar los estudios y el deporte, algo que siempre se ha hecho?

El Campeonato de España júnior pasa a la última semana de junio y el cadete a la anterior. En nuestras competiciones siempre prima que el joven que ha estado unos años jugando, corte el deporte un mes antes para preparar la EBAU. Ahora alargaremos dos semanas la competición, pero dejaremos otra vez para que hagan los exámenes, y una vez pasada la EBAU, se harán los campeonatos, ya que necesitan centrase en la parte importante, que son sus estudios y su futuro. El año pasado no teníamos ni reglamentación, pero hoy en día tenemos coeficientes preparados para que en caso de tener que suspender otra vez las ligas, que haya ascensos y descensos. En 2020 nos pilló a todos sin nada reglado porque nadie pensábamos que nos podía pasar una situación así. Solo deseo que terminemos lo mejor posible, que se den las menores bajas de deportistas y que el baloncesto vuelva a retomar su parte importante.