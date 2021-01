El Lorca Deportiva mejora su imagen pero cae goleado

El Lorca Deportiva cayó derrotado por 0-3 ante el Linares en un partido donde los lorquinos no merecieron tanto castigo. La clave del encuentro fue el tanto encajado en el minuto cinco. A raíz de ese tempranero gol, el equipo lorquino fue a remolque y dispuso de ocasiones mas que suficientes para no perder. La imagen del renovado equipo local fue muy positiva, aunque no fue no refrendada por el resultado. Primer partido del año y último de la primera vuelta el que se disputó en un perfecto césped del estadio Artés Carrasco, cuidado con mimo por los jardineros de Vectoris, en una mañana con siete grados de temperatura.

Pese a que se enfrentaban dos equipos recién ascendidos, el Linares es tercero y el Lorca, vicecolista. Muchas novedades en el conjunto lorquino que recuperó la camiseta de siempre, la blanquiazul. Los siete jugadores que han llegado en el mercado de invierno estuvieron en la convocatoria, cuatro de ellos en el once inicial. En el banquillo también había nuevo inquilino, el entrenador aguileño Juanjo Asensio, que debutaba. Finalmente se cayó de la lista Sergio Rodríguez, quien no termina de recuperarse de unos problemas físicos. El meta Ivan Martínez también fue baja en su caso por covid-19.

El encuentro empezó mal para los lorquinos, ya que a los cinco minutos vieron como su portería era perforada. Gran pase de Toni García a Marc Mas, mucha lentitud de los centrales lorquinistas, y el delantero linarense batió a Hortal por bajo. Cuarto tanto del atacante visitante en la presente campaña. El control del partido lo tuvo el Linares, jugaba con mas criterio, tenía el balón y llegaba fácil al área de un Lorca Deportiva que intentaba presionar en la parcela ancha, robar y buscar la sorpresa al contragolpe.

El balón le duraba muy poco a los locales mientras que los visitantes, al no tener exigencia en defensa, jugaban de forma muy plácida. En el minuto veinte, el ex jugador de la Hoya Lorca, Fran Carnicer, estuvo a punto de marcar el segundo intentando sorprender a Hortal de tiro libre directo, pero el meta reaccionó bien y repelió el cuero. El propio Fran Carnicer dispuso de otra clara ocasión, aunque su disparo salió alto. El Lorca Deportiva pudo empatar cerca de la media hora gracias a un precioso y preciso pase de Britos a Carrasco, quien ganó la espalda de los centrales y pinchó el cuero, pero su disparo con la derecha fue repelido por Razak. Esta acción metió algo de miedo a los visitantes y espoleó a los locales.

Los lorquinos dispusieron de otra buena oportunidad para marcar a balón parado. Tras un córner, Britos cabeceó bien pero la pelota salió alto por poco. El partido se iba equilibrando. El Linares quería el balón y el Lorca ponía corazón aunque poco fútbol. Sobre el minuto 38, Jony Lomas realizó una cesión al meta local que se quedó corta y recogió Marc Mas, pero Hortal en el mano a mano le ganó la partida, evitando el segundo del Linares.

Cerca del final del primer tiempo, el Lorca Deportiva volvió a tener otra gran ocasión. Emilio Iglesias centró desde la derecha y Carrasco, libre de marca, cabeceó a placer, pero el balón salió rozando el palo derecho de Razak. Se llegó al descanso con ventaja del Linares, que aunque fue mejor sobre el campo, por ocasiones el resultado podría perfectamente haber reflejado un empate.

La segunda parte empezó vibrante, con claras ocasiones para los dos equipos. A los dos minutos, el recién incorporado Isra estrelló el balón en la cruceta tras un desajuste en el centro del campo lorquino. Un minuto después, otra vez Carrasco desperdició una gran oportunidad. Recibió un gran pase de Cellou, pero el disparo del killer local se marchó a la grada. Silvente debutó también con los lorquinos a los seis minutos de la reanudación entrando en lugar de Jony Lomas. El Lorca Deportiva dio un paso hacia adelante.

El encuentro estaba muy abierto y el Lorca dispuso de otra clara ocasión en el minuto cincuenta y cuatro mediante una gran acción de Peláez, que puso un balón franco atrás dentro del área para que Gondra disparase a portería, teniendo que salvar el gol entre Razak y Josema. Los lorquinos estaban siendo dueños del partido y claramente se estaban ganando la igualada.

Juanjo Asensio, que se dejaba la vida en su área técnica, metió mas madera dando entrada a Alex Melgar. Los lorquinos acumularon hombres por delante del balón y acorralaron al Linares en su zona. Estaba siendo un quiero y no puedo de los locales, quienes utilizaban el juego directo para llegar cuanto antes al área andaluza, descuidando la defensa. Ese riesgo le costó el segundo tanto del Linares, que con el Lorca Deportiva volcado sobre su área, aprovechó un contragolpe que culminó Toni García. El tercero del Linares, obra de Fran Lara, llegó en el descuento.

Tras el partido, el técnico del Lorca Deportiva elogió el trabajo de su equipo ante un Linares que se ha convertido en "uno de los mejores equipos de la categoría", tal y como afirma Juanjo Asensio. "No puedo estar contento con el resultado pero si lo estoy con las sensaciones que ha dejado el equipo. Hay que seguir trabajando para conjuntar todo. Estoy convencido que esto lo sacamos entre todos", aseguró el entrenador blanquiazul.