Sin espacio para más intermitencias

Si el Real Murcia fuese un semáforo, siempre estaría en ámbar y luciría de forma intermitente. Y es que el conjunto de Adrián Hernández es incapaz de lograr una regularidad que le permita cumplir con los objetivos. No lo hizo la pasada campaña, que se cortó antes de tiempo por el coronavirus, y tampoco lo ha conseguido en la actual, que ya ha agotado nueve jornadas y que hoy cerrará la primera vuelta de esta mini liga con la que ha empezado la competición en Segunda B.

El Real Murcia del ´sí, pero no' está obligado en este inicio de 2021 a convertirse en el Real Murcia del ´sí, pero sí'. Sin ganar dos partidos seguidos desde 26 de enero, las jornadas van pasando y aunque los murcianistas no se han despegado de los tres primeros puestos, solo han sido capaces de pisarlos en una jornada. Por ello, tras cerrar el año con un triunfo frente al UCAM Murcia, los de Adrián Hernández tienen que ganar esta tarde sí o sí a un El Ejido que entró en el parón navideño en plena crisis deportiva -no ganan desde el 1 de noviembre y solo han logrado sumar un punto en las últimas cinco jornadas-.

Con el mercado de invierno ya abierto y los rumores de posibles llegadas y salidas sonando, los jugadores tendrán además una oportunidad para agarrarse a sus puestos. Uno de los que celebrará el comienzo del año con otra cara es el meta Josele, que será titular por primera vez en lo que va de temporada después de la salida de Tanis. La duda estará en la banda izquierda, donde habrá que esperar a esta tarde para saber si Iván Pérez ya está listo para volver o si el técnico grana vuelve a recolocar en esa posición a Álvaro Moreno.

Con Youness y Abenza en el medio, David Segura y Palazón podrían aparecer por bandas, abriendo el juego para que los balones lleguen a Chumbi y Toril, que querrán empezar el 2021 con la misma pegada que acabaron el 2020.

En Santo Domingo el Real Murcia se encontrará a un El Ejido que ha buscado en el mercado de invierno la ´vacuna' a sus males. Después de seis jornadas sin ganar y de instalarse en la zona roja de la clasificación, la plantilla de Tito García Sanjuán se ha renovado en este principio de ventaja de fichajes con hasta cuatro refuerzos. El delantero Boris Garrós, el mediapunta Toni Dovale, el cancerbero Wilfred y el defensor Tiago Portuga han llegado a un equipo que ha dado la salida a Dani Cara, Leo Ramírez, Ulisses y Gianni. Hoy mismo ya podrían debutar Wilfred y Tiago.