Duelo transcendental en la zona roja

El Cartagena afronta el último partido de la primera vuelta con la necesidad de volver a sumar tres puntos. Los albinegros aún están inmersos en esa mala dinámica de resultados que lleva arrastrando dos meses, tan solo interrumpida por una victoria en Málaga. Ahora, con Pepe Aguilar a los mandos, el conjunto departamental debe recuperar la confianza llevándose al bolsillo una victoria en una plaza complicada: Tenerife.

El CD Tenerife es el próximo rival del conjunto albinegro. El equipo chicharrero anda inmerso en los mismos problemas que el FC Cartagena: mala dinámica de resultados, falta de confianza y demasiada cercanía con los puestos de descenso. Ambos equipos quieren empezar a poner tierra de por medio con las posiciones de peligro, pero no lo tendrán fácil.

El conjunto blanquiazul no comenzó nada bien la liga. Tras conseguir una victoria en la jornada inaugural frente al Málaga, encajó tres derrotas frente Alcorcón, Mirandés y Mallorca. Volvió a ganar en la quinta jornada frente al Rayo Vallecano, pero posteriormente acumuló otras cinco jornadas sin ganar, hasta que sumó la tercera victoria de la temporada ante el Zaragoza. Las dos derrotas posteriores desembocaron en la destitución de Fran Fernández como preparador chicharrero.

En su lugar llegaría Luis Miguel Ramis. El tarraconense, con experiencias anteriores en Almería y Albacete, ha logrado enderezar el rumbo del equipo: consiguió vencer al Albacete, a pesar de haber encajado tres derrotas más ante Oviedo, Almería y Sabadell. En las dos últimas jornadas ha logrado sorprender venciendo por 2-0 ante el Girona, uno de los rivales que está llamado a estar en la zona alta de la clasificación; y por 0-1 ante el Castellón, rival directo por la permanencia.

Los 16 goles a favor con los que cuenta el conjunto chicharrero se encuentran muy repartidos entre varios futbolistas de la plantilla. No obstante, resaltan dos nombres por encima del resto: Fran Sol y Álex Bermejo. Ambos suman tres goles en su cuenta particular, siendo hombres muy importantes en el ataque. Fran Sol se caracteriza por ser un delantero espigado, con un gran golpeo desde fuera del área y con facilidad para encarar dentro del área. Por su parte, Bermejo tiene una gran capacidad de anticipación y buen golpeo de cabeza. Ambos serán el principal quebradero de cabeza para una defensa albinegra que debe recuperar la solidez defensiva que tenía en el mes de octubre.

Recuperar la confianza

Pepe Aguilar ha señalado en repetidas ocasiones la «confianza plena» que tiene en sus jugadores. Es conocedor de los problemas que ha ido arrastrando el equipo en las últimas semanas, y sería primordial recuperar la confianza perdida con una victoria en Tenerife.

En la jornada anterior, el Cartagena dio síntomas de recuperación, sobre todo durante la primera parte. En el primer acto, los albinegros se mostraron mucho más seguros en la parcela ofensiva, con mucha más mordiente que en otras ocasiones. Hubo que esperar hasta la segunda mitad para que se abriera el marcador gracias a un testarazo de Andújar a pase de Álex Gallar. Después del gol, el conjunto departamental volvió a acusar el mismo problema que arrastra durante buena parte del campeonato: no saber cerrar los partidos. Sufrió ante un Real Zaragoza que puso mayor intensidad en los últimos minutos y acabó empatando por medio de un gol de Iván Azón.

Para este partido, el Cartagena no podrá contar con uno de sus principales activos en el ataque: Elady Zorrilla. El jienense ha dado positivo en covid-19, baja muy sensible para los albinegros. Durante esta temporada ha marcado seis goles y ha dado tres asistencias, un hombre clave para el Cartagena. Otro de los que no podrá estar será José Ángel, que vio la quinta amarilla ante el Zaragoza y tendrá que cumplir ciclo. De la Bella también se cae de la convocatoria por molestias físicas.

Partido muy importante para los albinegros, que intentarán volver a encontrar su suerte en las islas afortunadas.