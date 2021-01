El UCAM acumula 15 meses sin cruzarse con el Real Madrid

La plantilla del UCAM Murcia CB sigue confinada tras los positivos detectados después de la victoria ante el Monbus Obradoiro el pasado 27 de diciembre. Se espera que el conjunto universitario vuelva a los entrenamientos en los próximos día si las circunstancias lo permiten y deberá recuperar los encuentros aplazados frente al BAXI Manresa y el Real Madrid, lo que le ha hecho perder sus escasas posibilidades de finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa entre los ocho primeros clasificados. Dos rivales a los que no se enfrenta el UCAM desde hace bastante tiempo después del confinamiento general decretado en marzo y la crisis por el coronavirus.



Quince meses han pasado desde que el UCAM no se cruza con el Real Madrid. Ni en el WiZink Center ni en el Palacio de los Deportes se han visto las caras en las últimas fechas. Y es que el último duelo en la ACB entre el conjunto blanco y los de Sito Alonso corresponde al disputado el pasado 29 de septiembre de 2019. Era la segunda jornada de la temporada y los de Pablo Laso se llevaron el encuentro por 97-69 ante un UCAM que a día de hoy solo mantiene en su plantilla de ese duelo a Rafa Luz, Marques Townes, Sadiel Rojas y Emanuel Cate. De hecho, sin saberlo, fue el último encuentro de Facundo Campazzo ante su exequipo, con el que consiguió alcanza el play off por el título cuando estuvo cedido en Murcia, después de que el pasado noviembre el argentino pusiera rumbo a la NBA tras firmar con los Denver Nuggets.





El Real Madrid tendría que haber visitadosin embargo, el parón provocado por el confinamiento general lo impidió. Ya en esta temporada, en la 20-21, el azar del calendario quiso que el último duelo de la primera vuelta fuese ante el Real Madrid en el Wizink Center.sin embargo, los casos positivos en el plantel universitario tras su victoria ante el Obradoiro provocaron el aplazamiento de un encuentroEl caso ante el BAXI Manresa es similar, ya que el último duelo oficial entre universitarios y el cuadro que dirige Pedro Martínez se produjo, donde el UCAM cayó por la mínima (93-92) después de contar con una amplia ventaja durante el encuentro. No obstante, ambos equipos sí que se vieron las caras durante un amistoso la pasada pretemporada.