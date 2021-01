Mucho Valencia para el Yeclano

El Yeclano Deportivo terminó su sueño copero frente a un Valencia que fue demasiado equipo para los de Sandroni (1-4). Con dos goles consecutivos antes de los diez minutos, la eliminatoria estaba resuelta aunque el conjunto azulgrana demostró casta logrando el gol del honor y disfrutando de dos balones a la madera.

El técnico local apostó por dos celebridades azulgranas como Chino y Tonete en el once titular para este partido histórico, y probó con la dupla Christian Perales-Karim arriba. El hueco de Carlos Selfa no llegó a ocuparlo el recién incorporado Álex Zambrano al no haber llegado el transfer, y Gastón Alonso trabajó al máximo siendo el guerrero junto a Vaquero. Los dos primeros minutos fueron el único momento donde La Constitución soñó con dar la sorpresa ante el vigente campeón. Karim Abubakar recibió en tres cuartos con espacio y logró meterse al área, pero su lanzamiento fue rechazado finalmente a córner. Ese saque de esquina tuvo peligro, sacándose tal y como Vaquero marcó en el 120 de Majadahonda o como el mítico Pepe Laosa sorprendía en los años ochenta. Sin embargo, Gastón Alonso golpeó pero la bola fue rechazada.

Sin crédito para un disgusto y con la lección aprendida de la remontada en Terrasa, el Valencia sacó galones y en un abrir y cerrar de ojos plasmó su gran superioridad con un Kang In sobresaliente que no paró de asociarse con el resto de compañeros de tres cuartos en adelante. Obra suya fue el primero finiquitando una preciosa acción combinativa, y a la jugada siguiente, un tiro de Racic desde fuera del área entró con demasiada facilidad para cumplir con el cometido ché.

Al Yeclano se le volvió a caer el mundo encima como en muchos partidos de liga, y tardó diez minutos en digerir la situación, aguantando finalmente a que el Valencia no le hiciera todavía más pupa. Sólo por corresponder al calor de su gente, el Yeclano necesitaba darle algo de aliño a una eliminatoria resuelta. Y poco a poco fue mejorando. Christian Perales provocó un córner dentro del área, y después Alberto Oca pudo recortar diferencias en un exquisito zapatazo con la zurda desde fuera del área que dejó temblando el larguero de Rivero.

Sin embargo, el Valencia machacaba cualquier sueño de engancharse al partido con una combinación brillante de Manu Vallejo y Rubén Sobrino jugueteando con paredes hasta definir en el punto de penalti.

El 0-3 al descanso lo dejaba todo claro, pero la reanudación justificó el esfuerzo azulgrana con una segunda mitad interesante. Tras una buena subida del recién entrado Luis Castillo, Alberto Oca encontró el esférico dentro del área y la puso con precisión para brindar el gol a los azulgranas. Los cambios dieron brío al Yeclano, y la salida del campo de la pareja Kang In y Racic alivió en cierto modo a los locales.

Los de Sandroni guerrearon con sus armas todo lo que pudieron, y llegaron a tener varias opciones de gol. La primera de Alberto Oca que vio muy adelantado a Rivero pero se resbaló delante del cuero, después otro balón al palo con un buen tiro de Gastón Alonso desde la frontal, y un paradón de Rivero a disparo de Pedro García que acabó en córner.

El duelo se cerró con el cuarto tanto ché, obra de un Thierry que evidenció ese punto de velocidad de superior categoría a la par que calidad para cruzarla cuando los centrales partían con ventaja.

Hasta aquí llegó la aventura copera de un Yeclano cuyo partido vital lo tiene el domingo ante el Sevilla Atlético para exponer si quiere o no seguir teniendo vida en 2Segunda B. Eso sí, el entorno no parece que vaya a ser el más propicio ante la gran controversia, elevada además a nivel nacional, sobre las medidas preventivas en las gradas de La Constitución el mismo día que se declaraba el cierre perimetral del municipio y que no comenzará hasta mañana.