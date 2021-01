Seis partidos de sanción al jugador del Roldán que agredió a un rival

Omar Hakmi, jugador del Roldán que ha sido denunciado por agredir a un futbolista del Hoya del Campo durante el choque de Primera Autonómica que se disputaba el pasado domingo en el campo San José, de la pedanía pachequera, ha sido sancionado por la Federación Murciana. Seis partidos de castigo le han caído al jugador que fue expulsado en el minuto 86 y que saltó a todos los titulares después de que el ciezano Dani Parra, integrante del equipo rival, presentase una denuncia por una supuesta agresión, mostrando además en redes sociales una foto de cómo quedó su rostro tras la violenta actuación de Hakmi.

La Federación Murciana de Fútbol ha comunicado este viernes las sanciones por ese partido, y el jugador del Roldán se ha llevado un buen castigo, aunque se esperaba que la sanción fuese mucho mayor por la violencia de la acción que le costó la expulsión. Según el comunicado de la FFRM, Hakmi tendrá que cumplir una sanción de seis partidos por "agredir a un contrario". En el acta del colegiado se recogía la acción protagonizada por el dorsal 20: "Golpear a un adversario con la mano en forma de puño impactándole en un ojo, estando el balón en juego, sin tener intención de disputar el balón".

El pasado lunes, en declaraciones a este diario, Dani Parra, que cumple su segunda temporada en el Hoya del Campo, relataba su versión de los hechos: "Durante el partido no ocurrió nada entre nosotros, incluso hablamos en alguna ocasión, pero cuando corría el minuto 86, tras un lance del juego donde yo intenté presionar para recuperar el balón en la línea de fondo mientras lo protegía, cuando ya me disponía a volver a mi campo, me propinó una patada por detrás, caí al suelo y cuando estaba tendido, se lanzó a por mí y me pisó la cabeza". Fue tal el revuelo que se montó que el partido tuvo que ser suspendido hasta que media hora después hizo acto de presencia la Policía en la instalación. El jugador tuvo que ser atendido en el Hospital de Cieza, donde le diagnosticaron un esguince cervical.

Además de los seis partidos de sanción a Omar Hakmi, la Federación Murciana también ha sancionado al futbolista Gutiérrez Palomino del Roldán con un partido así como a Bernal Cano, del cuerpo técnico del Hoya del Campo.