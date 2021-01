El Real Murcia coloca en la 'pole' de la portería a Josele mientras avanza el mercado

Si el Real Murcia fue de los primeros en moverse en un mercado veraniego cargado de incógnitas ante la crisis por el coronavirus, cuando todavía la Segunda División B no se había puesto en marcha para resolver los ascensos, también ha querido llevar la iniciativa en el periodo invernal. Apenas se ha cumplido una semana desde que se abrió la ventana del mes de enero para hacer cambios en las respectivas plantillas, y el conjunto grana tiene muy claro los movimientos que va a intentar llevar a cabo.

De hecho, el primero de ellos ya se produjo el pasado martes al anunciar la salida del portero Tanis Marcellán. El guardameta era un fijo para Adrián Hernández este curso desde que se inició la temporada, pero la inseguridad mostrada bajo palos durante algunas fases de la pasada y la presente temporada, en especial en las últimas fechas, ha llevado al Real Murcia a tener buscar un cambio de aires bajo los palos.

Ya no es un secreto que Julio Algar está peinando el mercado en busca de un portero. Pero el director deportivo no quiere dar un paso en falso en una posición tan delicada e importante para acabar logrando los objetivos marcados al término de la campaña. El club murcianista no hará ninguna pausa para poder cerrar la contratación de un guardameta cuanto antes, pero tampoco tiene ninguna prisa. Por eso, será Josele quien defienda los marcos del Real Murcia el domingo frente a El Ejido 2012.

El murciano se formó en el Ranero y con doce años se marchó a las categorías inferiores del Villarreal, equipo del que llegó procedente este mismo verano a la capital del Segura. Y ahora, tras la salida de Tanis Marcellán, tiene su oportunidad para tratar de ganarse el puesto en los planes de Adrián Hernández. Todo apunta a que el portero que cierre el Real Murcia en las próximas fechas será el que acabe defendiendo el marco grana. Sin embargo, Josele, que a final de mes cumplirá 23 años, tiene la ocasión de demostrar su valía después de repartirse todos los minutos de la pretemporada con Tanis y disputar el partido de Copa Federación ante el Calvo Sotelo Puertollano, donde el conjunto grana cayó eliminado. De hecho, el joven murciano no ha disputado un encuentro desde esa vez y acumula seis partidos con el Villarreal B en la categoría de bronce.

En la lista de Julio Algar hay varios candidatos y diferentes perfiles para ocupar la portería del Real Murcia lo que resta de temporada. Uno de los nombres es el de Francisco Ramón Dorronsoro, como ya informó este diario, y en las últimas horas ha trascendido el nombre de Miquel Parera. De hecho, el portero del Mallorca, de Segunda División, escribió ayer un tuit en el que pedía al club balear que le facilitase la salida en este mercado invernal ante la falta de oportunidades. «Después de tres mercados pidiendo salir cedido, dejándome el año pasado como tercer portero el último día de plazo, cuando se me había asegurado que no sería así, solo pido que me dejen seguir mi camino. He dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas juntos. Por todo esto creo que merezco poder salir dignamente de la que considero mi casa», escribió en su perfil de Twitter. Un mensaje al que Alberto Toril, jugador del Real Murcia, respondió con un emoticono. El conjunto grana también trabaja para incorporar a un lateral derecho y un extremo para que se incorpore a la plantilla en los próximos días.