El Real Murcia empieza el año con dificultades añadidas

La dificultad de la Segunda B este curso ha dejado un final de 2020 complicado para todos los equipos. Tener que armar un bloque que funcione desde el comienzo por la inmediatez que demanda la competición es sumamente difícil. Las piezas tienen que engrasar en tiempo récord y la cohesión de grupo que antes se lograba tras 15 jornadas, ahora se tiene que tener en 5. Si hablamos del Real Murcia, esa sensación se acrecenta por la presión del escudo y por la extraordinaria necesidad de entrar en la División Pro. Si sumamos la delicada situación económica del club, obligado a apostar por un proyecto austero y con futbolistas con ´poco nombre' en la categoría, el cóctel que salía no era el mejor para afrontar una temporada decisiva.

Sin embargo, los hombres dirigidos por Adrián Hernández han salvado medianamente bien el primer tramo de la primera fase a falta de un partido. Los murcianistas ocupan la cuarta posición a un punto del Linares y el Córdoba, que marcan los puestos de ascenso a la Pro. El técnico ha ido tocando piezas con el paso de las jornadas y el Real Murcia lo ha notado. Han empezado a jugar mejor y se está viendo en las últimas jornadas. Ante el Córdoba, a pesar de la derrota, el equipo mostró su mejoría ante uno de los equipos más potentes de la competición. Y en el último partido del año para los granas, contra el UCAM, se confirmaron después de vencer en el derbi capitalino y estrenar el casillero de derrotas del rival, hasta esa fecha, invicto en la competición.

La clave para el buen funcionamiento del equipo murcianista este curso está siendo, sin duda, el gran acierto de los tres delanteros del equipo. Tanto Curto, como Toril, como Chumbi, están han dado un nivel muy superior comparándolo con la temporada pasada. Sobre todo en el caso de los dos últimos. El éxito del equipo de Adrián no ha radicado solo en la delantera, sino que hay otros futbolistas que también han sido igual o más de intocables que los delanteros. Y es aquí donde se inicia otra dificultad añadida al comienzo de 2021 del Real Murcia. Adrián Hernández no podrá usar para el partido contra El Ejido a tres de los hombres más utilizados de la temporada: Youness y Toril por sanción y, Tanis Marcellán, que rescindió su contrato el pasado martes. El centrocampista fue expulsado en el descuento del partido frente al UCAM por doble amarilla y el delantero sigue cumpliendo la sanción de dos partidos que arrastra desde que jugaron contra el Córdoba. Los tres han sido un pilar fundamental para Adrián en este inicio. Tanis Marcellán y Youness son, junto a Edu Luna, los jugadores más utilizados de la plantilla. Y Toril, hasta la sanción, iba por el mismo camino. El delantero había empezado la temporada como un tiro, metiendo tres goles en seis partidos en liga y dando la sensación de peligro constante cuando tenía el balón en el área.

Tendrá que recomponer a su equipo el entrenador murciano sin estos tres pilares. La baja de Tanis la suplirá el Josele si no llega ningún relevo a tiempo para disputar el partido. El guardameta se estrenará en liga con el Real Murcia. Ante el UCAM Murcia, Adrián suplió la baja de Toril apostando por un trivote con Youness, Abenza y Yeray, dejando solo en punta a Chumbi. Sin embargo, no va a poder repetir esta fórmula porque el equilibrio Youness tampoco estará. Es una incógnita saber por dónde tirará el técnico para afrontar el vital partido ante El Ejido, ya que Youness ha sido una pieza fundamental que ha disputado casi todos los minutos. La solución natural sería volver al sistema con dos puntas, en el que entraría Curto o incluso Pedrosa un pelín más retrasado acompañando a Chumbi, y dejar a Abenza y Yeray en la medular.

El mes de enero será decisivo en la clasificación final de la primera fase. Cuatro jornadas que determinarán las aspiraciones de la mayoría de los equipos. El Murcia, con las dificultades y bajas que tiene ante El Ejido, buscará encadenar por primera vez, en toda la temporada, dos victorias consecutivas.