El Murcia Club de Tenis solicita celebrar en septiembre su torneo Challenger

El Murcia Club de Tenis organizó en 2019 el torneo ATP de mayor calibre de la historia de la Región. El Challenger llegó con motivo del centenario de la entidad, pero sus dirigentes, con Antonio Saura a la cabeza, no quieren que ese punto muerto en el que quedó en 2020 por culpa del coronavirus, se prolongue más. De hecho, el club ya ha solicitado que en 2021 se dispute a finales de septiembre o principios de octubre, «que aún son buenas fechas por el clima», dice su presidente. Así se lo ha comunicado a la Federación Española, que es quien tiene adquiridos los derechos a la ATP. «Queremos darle continuidad. El año pasado lo teníamos en abril. Cuando comenzó la pandemia lo pospusimos para octubre, pero tampoco pudimos celebrarlo porque se tenía que realizar sin público, algo que no podemos hacer en un club como el nuestro, y por eso renunciamos. Para este año lo hemos vuelto a solicitar y nos lo concederán. La idea es retrasarlo a finales de septiembre porque no confiamos que en abril se pueda llevar a cabo sin ninguna restricción», afirma Saura, quien se mantiene en el cargo al haber quedado suspendidas temporalmente, por acuerdo de la asamblea, las elecciones previstas para 2020.

Pero no solo por el coronavirus ´perdió' el torneo Challenger el club murciano, ya que tampoco pudo llevar a cabo el Campeonato de España por equipos: «Lo teníamos por cuarto año consecutivo y se suspendió de forma definitiva. Durante 2020 se nos cayeron el Challenger y el Nacional, pero también los torneos sociales, que son muy importantes para nosotros», explica el presidente.

Saura cree que el club no podrá tener la actividad a pleno rendimiento durante un tiempo aún: «Soy pesimista y creo que en el primer cuatrimestre de 2021 va a ser complicado llevar una actividad normal. Es cierto que las vacunas van a ayudar a la recuperación de la actividad», comenta el presidente, quien está contento por haber «mantenido, pese a las restricciones, actividades como la escuela, donde por limitación y por calidad solo tenemos seis niños en pista. Desde junio pasado la actividad sigue y no hemos tenido casos de contagios que nos hayan llevado a cerrar. Tenemos un protocolo de contingencia covid que llevamos de manera exhaustiva», comenta.

Saura, asimismo, anuncia que optará a la reelección después de unos comicios polémicos celebrados en 2016: «Sin falsa modestia y sin vanidad, estamos orgullosos de estos cuatro años. Hicimos un programa electoral que hemos cumplido en un 99,9%. No nos presentamos prometiendo cosas que no se podían hacer», dice, para recordar sobre el enfrentamiento con el candidato que se presentó en los otros comicios, Joaquín Moya-Angeler, y que acabó en los tribunales, que «lo que más nos dolió es que se puso en duda la imagen del club y que estuvo en el candelero durante un tiempo sin necesidad. Nunca se había dado algo así y nos molestaba porque la imagen del Murcia CT estuvo en entredicho. Pero fue una satisfacción que el juez nos diera la razón», termina diciendo.

"El libro del centenario es un salto cualitativo para nosotros"

A través de 167 páginas, el Murcia Club de Tenis recoge sus cien años de vida en un libro con textos de José Emilio Rubio y que contiene fotografías históricas. Después de un arduo trabajo de recopilación de datos, el mismo vio la luz hace unos meses tras retrasarse su presentación por el coronavirus: «Para nosotros es muy importante contar con una obra así. Es un salto cualitativo porque cumplir 100 años es un orgullo y un éxito para una institución como el Murcia CT, que ha pasado por numerosos avatares», dice Antonio Saura. La publicación recoge todos los presidentes, hitos históricos como la celebración de varias eliminatorias de la Copa Davis, y un paseo por las diferentes sedes que ha tenido la entidad, que han sido en el Malecón, La Condomina, el Portillo de San Antonio y la actual. «Hemos puesto intención, medios, ideas y dinero para poder llevarlo a cabo», concluye.