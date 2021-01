El UCAM clama en el desierto

El UCAM Murcia CB siente impotencia. Sus posibilidades de jugar la Copa del Rey eran remotas. Las cuentas no salían casi por ningún sitio. De hecho, si este domingo el Unicaja Málaga vence al Baskonia, no habrá cuentas que valgan. Pero en el club queda ese sabor agridulce de no haber podido consumir esas pocas opciones sobre la pista al haberse aplazado sus dos últimos partidos de la primera vuelta. Ha tratado de recabar apoyos entre otros clubes de la competición para presionar a la ACB a que no adjudicara las plazas de la Copa del Rey hasta que se pudiera completar la primera vuelta, aunque no ha encontrado solidaridad en esta batalla, entre otras cosas, porque algunos de los implicados, como el Baxi Manresa, tiene más opciones de meterse si no juega contra el UCAM que si lo hace, y que el MoraBanc Andorra quedó descartado con su derrota frente al Real Madrid.

Cuando los clubes acordaron que la clasificación para la Copa se haría atendiendo al porcentaje de victorias al 10 de enero, todos aceptaron las reglas del juego. Por tanto, nada que objetar. En cualquier caso, algunos jugadores universitarios mostraron ayer en las redes sociales su opinión sobre el caso. «Queridos Reyes Magos (ACB). Unos días de prórroga para jugar los dos partidos que nos quedan de primera vuelta en las mismas condiciones que el resto», escribió en su cuenta personal en Twitter Nemanja Radovic, mientras que Sadiel Rojas, capitán de la plantilla, apuntaba que «Copa o no Copa, todos merecemos el derecho a jugar todos los partidos de clasificación. Queremos una oportunidad». Mientras, Tomás Bellas decía que «mucha rabia por no poder pelear hasta el último partido por la Copa. A ver si los Reyes Magos (ACB) nos traen alguna solución». En cualquier caso, la suerte está echada.