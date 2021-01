Tanis Marcellán dice adiós al Real Murcia y abre paso a un nuevo portero

Su salida da la oportunidad de estrenarse en liga este domingo a Josele

La portería del Real Murcia lleva en entredicho prácticamente un año y medio, desde la salida de Ian Mackay en verano de 2019. Ninguno de sus dos sucesores ha convencido a la directiva del club grana. Tanis Marcellán ha seguido los pasos de Alberto Lejárraga y ha abandonado la disciplina murcianista. Lo cierto es que, desde su llegada, y a pesar de contar con el apoyo de Adrián Hernández en todo momento, el runrún en cada una de sus acciones dubitativas ha pesado más que sus paradas.

Y es que la portería es un puesto que siempre ha estado bien cubierto en la historia moderna del club con nombres como Biel Ribas, el mencionado Mackay o Alberto Cifuentes, entre muchos otros. Los dos últimos no han soportado la presión ni las exigencias de un equipo muy necesitado. Es por ello que Tanis Marcellán, después de dos temporadas y media y 32 partidos entre Copa del Rey, Copa Federación y Liga, deja el Real Murcia. Tanis Marcellán tuvo un inicio difícil en el Real Murcia debido a la competencia con Ian Mackay en su primer año. La apuesta por el actual meta del Sabadell -uno de los mejores porteros de los últimos años en el Real Murcia- dejó al donostiarra en tan solo dos partidos jugados. Fue en la temporada pasada cuando llegó a obtener el protagonismo que deseaba pero nunca se hizo un indiscutible bajo palos y fue alternando la titularidad con Lejárraga. Terminó esa temporada con 14 partidos a sus espaldas y 15 goles encajados. Ha sido en este curso cuando estaba siendo titular indiscutible, habiendo jugado todos los minutos del Real Murcia hasta el momento aunque, finalmente, sus registros no han hecho más que dejar dudas y club y futbolista han optado por separar sus caminos. Sin embargo, Adrián Hernández siempre ha tenido el futbolista y le dio el brazalete de capitán del Real Murcia, que ha portado en estas ocho jornadas de liga. En total, el guardameta ha disputado 24 partidos en liga con la elástica grana y ha encajado 26 goles. Una cifra que no ha convencido a nadie y que, a pesar de dejar en la galería paradas de puros reflejos, también ha dejado en la hemeroteca fallos que han costado algún que otro disgusto a la familia murcianista.

El paso de Tanis Marcellán por el Real Murcia será sin pena ni gloria. Aunque sin duda, si algo hay que recordar de etapa grana es su fundamental y decisivo papel en la consecución de la Copa Federación la temporada pasada. El donostiarra fue el héroe de la final contra el Tudelano, parando dos lanzamientos de penalti en la tanda posterior a la prórroga. Ese momento supuso un punto de inflexión para que Tanis pudiera abrirse paso a una portería que por entonces dominaba Alberto Lejárraga. Esa actuación reabrió el debate en esa posición debido a las dudas que también estaba dejando el madrileño. Sin embargo, con el tiempo fue mostrando sus carencias, sobre todo en el juego aéreo y fueron condenándolo poco a poco sin darse cuenta.

El más beneficiado por la salida de Tanis es Josele. El hasta ahora portero suplente del Real Murcia tendrá una oportunidad de oro ante El Ejido salvo que antes llegue un nuevo meta y Adrián hernández opte por el sustituto de Tanis, que podrá ser con ficha sénior. El portero murciano de 22 años llegó este verano procendente de la cantera del Villarreal y solamente ha disputado un partido oficial con la camiseta del Murcia. Fue en la derrota esta temporada en Copa Federación ante el Calvo Sotelo por 0-1. En liga, no ha podido debutar aún ya que Tanis ha dispuesto por completo de todos y cada uno de los minutos. En teoría, el Real Murcia debe gastar la ficha sénior que deja Tanis en un recambio para la portería. De hecho, ha contactado con Dorronsoro, quien estuvo en el Lorca FC a las órdenes de Julio Algar y que actualmente milita en el Badalona, donde no está jugando. Mientras que ese meta llega, el Real Murcia podría utilizar esa ficha en un carrilero derecho o un mediapunta que conecte el centro del campo con la delantera. Esas dos posiciones son claves para Adrián Hernández y ahí pidió refuerzos el técnico hace tan solo unos días. Lo que está claro es que el Murcia va a fichar en esta ventana de mercado de invierno, gracias a que, aunque la situación económica sigue siendo difícil, lo permite.