Tropi: "Es una recta final, no una segunda vuelta" Prensa UCAM Murcia CF

El UCAM Murcia vuelve a la acción este sábado contra el Recreativo Granada en el BeSoccer La Condomina (17.00, Footters) para intentar defender su liderato. Los universitarios, a pesar de su gran comienzo de temporada, cerraron el 2020 con dos derrotas, una en liga ante el Real Murcia y en Copa del Rey frente al Real Betis. Carlos 'Tropi', un fijo en los esquemas de Salmerón hasta el momento, no cree que vaya a afectar a la dinámica positiva que llevaba el equipo antes de esas dos derrotas. "El equipo está con muchas ganas de volver a competir después de esas últimas dos derrotas de final de año aunque las sensaciones contra el Betis fueron muy buenas. Pero el equipo quiere volver a la senda de la victoria y encarar la segunda vuelta de la temporada con mucha energía", declara el centrocampista.

El UCAM va bien encaminado para conseguir el obetivo prioritario, que no es otro que conseguir la clasificación a la Liga Pro al término de esta primera fase. Tropi sabe que hay mucha igualdad y que no será nada fácil. "Hay mucha igualdad en la tabla. La diferencia entre los de arriba y los de abajo es muy pequeña y las cosas no van a ser fáciles. Cualquier equipo puede estar arriba y disputar la fase de ascenso".

Su próximo rival es el Recreativo de Granada. Un filial hecho para competir en el que tienen a futbolistas ya experimentados como Nuha Marong o Migue García. "Nos espera un rival muy fuerte, con mucha energía y tienen jugadores que tienen mucha experiencia en la categoría. Son muy fuertes, no conceden nada y solo llevan una derrota en lo que llevamos de liga. Nos van a poner las cosas muy difíciles", afirma. A pesar de la dificultad que pueda suponer el partido, Tropi confía en cómo se han hecho las cosas en la primera recta de la competición. "Hemos demostrado ser un equipo sólido aunque en el último partido fallásemos en cosas que controlamos. Queremos volver a la victoria y vamos por el buen camino".

Está siendo una temporada extraña para todos. Para la afición, que ve limitadas sus opciones de ir a los estadios y para los futbolistas, que acostumbrados a meter otra marcha en el mes de marzo, en esta tienen que hacerlo antes. "Nos vamos a encontrar con una segunda vuelta muy atípica porque es la mitad de una vuelta en circunstancias normales. Podríamos decir que es una recta final y no una segunda vuelta. Después de este partido quedarán solo nueve partidos y se va a decidir todo. No podemos relajarnos, nos jugamos toda la temporada", finaliza.