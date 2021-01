Tanis Marcellán dice adiós al Real Murcia

El culebrón en la portería del Real Murcia parece llegar a su fin. Las fichas comienzan a moverse y Tanis Marcellán ha abandonado la disciplina del club grana después de que aterrizara en la ciudad el verano de 2018. El guardameta donostiarra, a pesar de contar con la confianza de Adrián Hernández, que siempre ha tenido buenas palabras hacia él, ha estado bajo lupa desde prácticamente su llegada. Los errores no forzados que ha cometido el arquero han pesado más que sus paradas y la directiva grana ha optado por rescindir su contrato. Su ficha sénior, salvo sorpresa, la ocupará otro guardameta que se anunciará próximamente.



Tanis Marcellán tuvo un inicio difícil en el Real Murcia debido a la competencia con Ian Mackay en su primer año. La apuesta por Mackay en la portería -uno de los mejores porteros de los últimos años en el Real Murcia- dejó al donostiarra en tan solo dos partidos jugados. En la temporada pasada, fue alternando protagonismo con Lejárraga y terminó con 14 partidos a sus espaldas. Ha sido en este curso cuando estaba siendo titular indiscutible, habiendo jugado todos los minutos del Real Murcia hasta el momento aunque, finalmente, sus registros no han hecho más que dejar dudas y club y futbolista han optado por separar sus caminos. El guardameta, en 24 partidos de liga ha encajado 26 goles.



El Real Murcia tendrá ahora que acudir al mercado para suplir su marcha. Las opciones que tiene ahora mismo Adrián Hernández son de darle la confianza a Josele, que aún no ha podido demostrar apenas nada desde su llegada y utilizar esa ficha en un carrilero o un mediapunta, tal y como él pidió hace unos días o, utilizar la ficha en otro portero.