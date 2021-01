Edu Luna, el 'ojito derecho' de Adrián Hernández

Edu Luna es el ´soldado de invierno' de Adrián Hernández. Es un indiscutible en todos los onces y sistemas de su entrenador y así lo demuestran los números. Y eso que, en el verano de 2019, llegó como un fichaje que generaba dudas por su rendimiento en el Jumilla, su anterior club, donde le costó hacerse con el puesto de titular y apenas disputó 20 partidos. El Real Murcia, en su intento por una ´murcianización' de su plantilla y en un proyecto austero apostó por el central de Puente Tocinos. Y la moneda salió cara para el club grana. Desde su llegada, ha sido uno de los hombres de confianza de Adrián Hernández para todas las posiciones de la zaga. El central no ha parado de crecer y ha pasado de no tener cartel en Segunda B a revalorizarse con cada partido. Pero detrás del éxito del defensa, hay mucho trabajo. Edu Luna ya destacaba por sus cualidades físicas y su juego aéreo, pero ha ido puliendo, sobre todo desde su llegada al Real Murcia, todas las facetas de su juego. Ha minimizado los errores no forzados, ha mejorado notablemente la salida de balón, sobre todo con su pierna izquierda, lo que le lleva a ocupar casi siempre la posición de central zurdo, y ha sabido amoldarse a todos los sistemas que le pedía Adrián Hernández. Tanto en defensa de tres, de cuatro o de cinco. Un completo todoterreno que un técnico siempre quiere tener bajo sus órdenes.

La confianza del entrenador es tanta que solamente Tanis Marcellán acompaña a Edu Luna como los dos únicos jugadores de la plantilla que han disputados todos los minutos de la competición liguera hasta el momento. Han disputado los 720 minutos de las ocho jornadas. Completa el pódio en esta estadística Youness, con 706 minutos y como el único jugador que supera la barrera de los 700 junto a Tanis y Edu. En el caso del portero, es habitual que suelan jugar todos o casi todos los minutos a lo largo de una temporada. No lo es tanto en el caso de un jugador de campo.

Pero el romance de Adrián Hernández con Edu Luna no viene de esta temporada sino de la anterior. Desde su llegada al Real Murcia, el técnico ha apostado por él y en su primer año, ya fue de los jugadores más utilizados. Solo le superaron el lateral Álvaro Rodríguez y el por entonces capitán Armando Ortiz con 2.186 y 2.034 minutos respectivamente, por los 1.914 del de Puente Tocinos. El Real Murcia tiene central para rato y encima de la casa. Y es más que probable que siga mejorando a sus 26 años, aún lejos de la etapa de madurez total de un futbolista.