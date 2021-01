Denuncian una brutal agresión a un jugador en el Roldán-Hoya del Campo

Un jugador del equipo Hoya del Campo, el ciezano Dani Parra, ha presentado una denuncia contra un futbolista del Roldán CD por una supuesta agresión que sufrió durante el transcurso del encuentro de Primera Autonómica que se disputó el pasado domingo en el campo San José, de la pedanía pachequera, y que acabó con triunfo local por 2-1. La foto del rostro del lateral derecho con multitud de arañazos y hematomas que publicó en su cuenta de Twitter el club de Abarán, recibió todo tipo de comentarios y de repulsa hacia la acción que protagonizó el dorsal número 20 del equipo local (Omar Hakmi González, según el acta arbitral que es pública en la web de la Federación Murciana) y que acabó expulsado en el minuto 86 de partido.

Dani Parra, que cumple su segunda temporada en el Hoya del Campo, explicó a esta Redacción los hechos: «Durante el partido no ocurrió nada entre nosotros, incluso hablamos en alguna ocasión, pero cuando corría el minuto 86, tras un lance del juego donde yo intenté presionar para recuperar el balón en la línea de fondo mientras que él lo protegía, cuando ya me disponía a volver a mi campo, me propinó una patada por detrás, caí al suelo y cuando estaba tendido se lanzó a por mí y me pisó la cabeza», recuerda el ciezano, quien a su regreso a su domicilio y después de todo el revuelo que se montó, que propició la suspensión del partido hasta que media hora después hizo acto de presencia la Policía en la instalación, fue atendido en el Hospital de Cieza, donde le diagnosticaron un esguince cervical. «Llevo un bulto en la cabeza y en la cara tengo muchas heridas que son visibles. Me han tenido que poner un collarín por un esguince cervical», dice. Dani Parra achaca a que «se le fue la cabeza al muchacho en la jugada porque no tuvimos ningún problema entre nosotros durante todo el partido».

El acta arbitral, asimismo, recogió sobre la acción del dorsal 20 lo siguiente: «Golpear a un adversario con la mano en forma de puño impactándole en un ojo, estando el balón en juego, sin tener intención de disputar el balón». En la misma jugada fue expulsado otro jugador del equipo local, el dorsal 4, identificado en la web de la Federación como Jesús Gutiérrez Palomino, por «encararse al jugador que había sido agredido, estando este tendido en el suelo, con actitud agresiva, increpándole e insultándole, sin poder identificar los insultos exactos debido a los sonidos y gritos de la tángana». De igual modo, fue expulsado un miembro del cuerpo técnico del Hoya del Campo, Francisco Javier Bernal Cano, en su caso por «salir de su área técnica para protestar una de mis decisiones, dirigiéndose a mí en los siguientes términos en tono exaltado: ´Lo que está pasando es todo por culpa tuya, arbi'».

Los jugadores del Roldán CD y el entrenador, según el testimonio del propio Dani Parra, se interesaron por su estado nada más concluir el partido: «Vinieron a pedirme disculpas, pero él no, se ve que estaba muy nervioso».

Asimismo, el directivo de club abaranero Miguel Ángel Martínez Carbonell espera que esta acción sea duramente castigada por la Federación Murciana: «El árbitro no reflejó en el acta que fue un pisotón en la cabeza, sino que fue un puñetazo, pero aun así, una acción de estas debe ser castigada duramente». Martínez expone que «el partido estuvo un poco caliente y antes hubo un escupitajo de un jugador local a uno de los nuestros. Pero no hubo muchos más problemas salvo que se le fue la cabeza al muchacho».

El Roldán CD, por su parte, se defendió a través de un comunicado en su perfil en Facebook. El club se basa en que el acta arbitral no reflejó que Dani Parra fuera pisoteado, sino que fue con la mano el golpe, aunque tacha la jugada del incidente como injustificable. «Queremos aclarar que durante el partido de ayer -el domingo para el lector- les dimos un trato cordial en todo momento, incluso recordarles que la temporada pasada les dejamos una equipación nuestra para que se pudiera jugar el partido y no fuesen sancionados. Entendemos que con dichas publicaciones manchan el nombre de este pueblo y este club, cordial con todos los equipos que nos visitan, porque también nos gusta recibir el mismo trato. Que el partido transcurrió de una manera normal hasta la desgraciada jugada del minuto 86, jugada injustificable a todas luces y que nuestro club identificará al jugador que agredió y sancionará como merece la acción. El partido se disputó sin público y no fue más allá de la tángana producida dentro del terreno de juego entre jugadores de ambos equipos y que el trío arbitral está para resolver. Queremos dejar claro que el Roldán CD no es culpable ni cómplice de los sucesos que se den dentro de un terreno de juego, y por tanto también son injustificables ciertas manifestaciones en las redes sociales que solo sirven para manchar gratis el nombre de este humilde pero honrado club», explicó. Posteriormente emitió otro donde anunció que «emprenderá acciones legales contra cualquier medio o persona que cometa delito de difamación». También, contradiciendo el acta, apuntó que «para acusar a alguien hay que demostrar, y si algo quedó claro es que nuestro jugador nº 20 Omar Hakmi González no tuvo nada que ver en ese incidente ya que se encontraba camino del vestuario cuando sucedieron los hechos. Entendemos que no se puede vilipendiar a una persona de esta manera solo por el calentón de una derrota».