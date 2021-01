Un punto que sabe a poco

Andújar adelanta a los albinegros y el Zaragoza hace las tablas a 10 minutos para el final.

No llegó tampoco con el cambio de año. La victoria se le sigue resistiendo al Cartagena después de ver cómo el Zaragoza sacaba un punto en los minutos finales del Cartagonova. En un partido con una mitad para cada equipo, el gol de Andújar no fue suficiente para dar la victoria a un equipo que suma 5 puntos de los últimos 30. Un punto para empezar el 2021 y el camino a la salvación. Llegaba el Cartagena al encuentro más que necesitado de puntos para tratar de alejarse de los puestos de descenso a los que peligrosamente se había acercado en los dos últimos meses del año Era el primer encuentro de Pepe Aguilar después de ser ratificado en el puesto y siendo la primera vez que se sentaba en el banquillo del Cartagonova. El técnico madrileño apenas introdujo cambios. La única sorpresa fue la entrada de Aguza en el medio campo para acompañar a José Ángel en el doble pivote dejando a Clavería fuera. Forniés entró sustituyendo al sancionado De la Bella.

Enfrente se encontraba un rival que se plantaba en el Cartagonova con aún más urgencia y con un Juan Ignacio Martínez que regresaba a la que fue su casa queriendo aprovechar la buena dinámica desde que se puso al frente.

Mucha bola, poco peligro

Se notó la necesidad de ambos equipos del principio. Entrada muy intensa en el encuentro con el Cartagena tratando de llevar la iniciativa del balón y con el Zaragoza muy metido con una presión muy alta. Con un frío que a nadie le hubiera extrañado si el partido se hubiera disputado en La Romareda, hubo que esperar a que pasara el minuto diez para ver el primer disparo. Aguza chutó desviado después de una buena conducción de Álex Gallar por el centro rompiendo el entramado defensivo visitante. Fue constante la movilidad de los tres hombres de enganche.

No obstante, el equipo de Juan Ignacio no tardó en reaccionar. Vigaray se metió hasta la cocina con una internada dentro del área que terminó con el despeje de la zaga a saque de esquina. Solo tres minutos después iba a llegar la más clara de la primera parte. Toro Fernández erraba en el remate y el balón quedaba suelto en el área. Marc Martínez y la defensa no se entendían y Zanimacchia anduvo más listo para llegar y tocar un balón que se estrelló en la madera.

Poco a poco fue haciéndose dueño y señor del balón el conjunto de Pepe Aguilar, que movía de un lado a otro de forma incansable para tratar de encontrar un hueco. Una de ellas llegó en una combinación entre un siempre desequilibrante Gallar y Nacho Gil, que encontró a Rubén Castro, pero el delantero canario no acertó con el remate y no contactó con el balón. Poco después fue el propio Gallar el que probó fortuna con un disparo desde la frontal que no fue todo lo cruzado que quería.

Sin mordiente

Lejos de encontrar más opciones de gol, el último tramo de la mitad se desarrolló sin apenas llegadas de los albinegros a pesar del absoluto dominio del juego. Sin embargo, quien estuvo a punto de marcharse con un premio que hubiera sido inmerecido fueron los maños. En una de las contras lanzadas por los visitantes y en los que quedó de nuevo patente la fragilidad defensiva del Cartagena, Narváez iba a batir a Mar Martínez después de la conducción de Franchu y del amago del delantero, que terminaba definiendo al palo largo. Solo el fuera de juego posicional de Toro, que se situó en la trayectoria del balón impidiendo la visión del arquero, y la posterior revisión del colegiado en el VAR, impidieron que los albinegros se fueran al descanso por debajo en el marcador.

Premio en medio del vendaval

La segunda mitad comenzó de forma totalmente opuesta a lo que fue la primera. El Zaragoza salió mandando en el juego pero, a diferencia del Cartagena, lo hizo con mucho peligro. Y no fueron ni una ni dos las que tuvieron los de Juan Ignacio para adelantarse en el marcador. Hasta cuatro ocasiones en poco más de cinco minutos tuvieron los visitantes, pero terminaron perdonando. Una hemorragia de ocasiones que el Cartagena no parecía capaz de frenar y en la que no terminó desangrándose gracias a la falta de puntería visitante. Sin embargo, cuando peor estaban los de Aguilar, llegó el premio. Álex Gallar forzó una falta en tres cuartos de campo que él mismo se iba a encargar de lanzar. Andújar remataba totalmente solo en el punto de penalti y lograba batir a Cristian Álvarez para adelantar al Cartagena con su segundo gol esta temporada.

Con el carrusel de cambios en marcha, el Cartagena logró encontrar la estabilidad que no había tenido en todo el segundo tiempo. Eso sí, a base de estar replegado mientras los visitantes encontraban soluciones, que durante los minutos posteriores al gol no lograron inquietar a los albinegros. Sí que lo hizo Toro. Un fallo de Andújar dejaba solo al delantero frente a Marc, quien sacaba una mano salvadora que enviaba el balón a córner. Pero como viene sucediéndole a los albinegros esta temporada después de avanzarse en el marcador, echarse atrás le iba a volver a salir caro. Una falta lateral desde la derecha era rematada por Iván, que se elevaba por encima de la zaga albinegra y ponía unas merecidas tablas en el marcador para los maños. Fue un duro golpe para el Cartagena del que trató de levantarse. Cayarga entró sustituyendo a Nacho y fue quien creó algo de peligro. Rozando el descuento, forzó una falta que él mismo golpeó, pero que fue despejada por Álvarez. Terminó el encuentro el Cartagena buscando el gol de la victoria con varios saques de esquina de los que ninguno acabó en remate, por lo que se certificaron las tablas y el reparto de puntos. De esta forma los albinegros se quedan un punto por encima del descenso y toca esperar a lo que hagan Sabadell, Castellón y Tenerife.

Aguilar: "He visto un equipo con mucha personalidad y atrevimiento"

«No tengo ninguna duda de que este equipo va a salir adelnte. Hoy -ayer para el lector- se ha visto algo distinto». Así comenzó la rueda de prensa Pepe Aguilar, quien mantuvo un discurso optimista, quizás excesivo por lo visto en el terreno de juego, durante toda su comparecencia. «He visto un equipo con mucha personalidad, atrevimiento y confianza. Hemos intentado cambiar cosas que beneficien el colectivo y a mí me lo han demostrado. Es cierto que sin una victoria, al final te queda un sabor amargo, pero en líneas generales estoy satisfecho», declaró. No quiso pronunciarse sobre los fichajes -«la comisión deportiva valorará todo», se limitó a decir-, y afirmó que «en la primera parte hicimos muchas cosas para decantar el marcador a nuestro favor, pero nos ha faltado un poco de profundidad». Creyó Aguilar que no hubo error defensivo en la jugada del gol maño: «Tengo que ver la jugada, pero creo desde la distancia que estaba bien defendida la falta, pero el rival también juega, aunque es cierto que con 1-0 en el marcador y casi el partido finalizado, es un sabor agridulce porque nos hubiera venido francamente bien para la moral ganar, pero aun así, con el empate el equipo ha crecido».