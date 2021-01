Real Murcia, Yeclano y Lorca, ante la segunda oportunidad en el mercado de invierno

Granas, azulgranas y blanquiazules necesitan refuerzos de calidad para alcanzar sus objetivos.

Llegan los Reyes. Llega la acción en el mercado de Segunda B. Un periodo en el que se intentan limar las asperezas de los desaciertos cometidos en el mercado estival y dar el toque final a las plantillas para conseguir los objetivos en el mes de mayo. Esta ventana de fichajes promete ser más movida de lo que es habitualmente para los clubes de la Región de Murcia. Las urgencias y las necesidades en este formato exprés de competición hace que los clubes no pierdan el tiempo para intentar quedar lo más arriba posible de cara a la segunda fase de la competición. En el caso del Lorca Deportiva y el Yeclano, la mala primera vuelta les obliga a ir al mercado si quieren tener opciones de mantenerse en Segunda B. El Real Murcia, en su búsqueda por la liga Pro, también ha anunciado a través de Adrián Hernández que llegarán refuerzos después de no pasar la última ventana de invierno en blanco. El que, en teoría tendrá un mercado más relajado, es el UCAM Murcia. El liderato le da la tranquilidad de que en verano se hizo un buen trabajo y solo se centrarán en incorporar piezas que realmente suban el nivel del equipo.

UCAM Murcia: el liderato no frena la exigencia del cuadro universitario

Es uno de los equipos que mejor está rindiendo en toda la Segunda B y también es uno de los que más prisa se ha dado en reforzarse con la llegada de José Romera en el lateral derecho. Habla muy bien de la ambición del club universitario, que tras tres temporadas en blanco desde su descenso del fútbol profesional, ve este año como una verdadera oportunidad de conseguir el objetivo no solo de estar en la Pro, sino de estar en Segunda División el curso que viene. Es un periodo al que el club universitario siempre suele acudir en las últimas temporadas, fruto también de los malos resultados. No es el caso este año. Según José Luis Mendoza García, la ventana de fichajes no ha terminado para el UCAM Murcia con la incorporación de José Romera. En una entrevista al portal web Ucamaficion, el vicepresidente del club universitario declaró que «la idea es fichar a un punta con gol, no a uno cualquiera. Si en la final del play off ocurre lo del Betis y no conseguimos marcar, me arrepentiría de no haber puesto todo de mi parte para traer a los mejores». Un delantero centro es la prioridad para los azuldorados, ya que Eneko Jauregi se ha ido apagando con el paso de las jornadas y no ha dado el nivel que se esperaba de él. Si llega el deseado delantero, sería uno de los candidatos a salir ya que el UCAM también tiene todas las fichas del equipo ocupadas.

Real Murcia: Adrián Hernández necesita más para conseguir el objetivo

La temporada del Real Murcia ha ido de menos a más sin encontrar la regularidad necesaria para entrar en los tres primeros puestos de cabeza. El club grana empezó dando una imagen muy pobre al inicio del curso y poco a poco ha ido evolucionando y dando con la tecla para seguir a la estela del UCAM, del Córdoba y del Linares, puestos que dan derecho a una plaza para la Primera RFEF. Sabe Adrián Hernández que necesita más y es por ello que el Real Murcia va a acudir al mercado de invierno a por un mediapunta, un lateral derecho y un portero. Posiciones que se antojan claves y en las que el club grana ha mostrado debilidades a lo largo de los partidos. Sabe el técnico que son posiciones clave, sobre todo la mediapunta y la portería, que pueden dar muchos puntos y se va a intentar hacer un esfuerzo si el mercado brinda esa oportunidad. El principal impedimento, el aspecto económico. Aunque la situación se va aliviando en las arcas granas, sigue existiendo un proyecto austero que impide la contratación de futbolistas con una ficha elevada en Segunda B. Veremos cómo resuelve el rompecabezas Julio Algar, ya que para que haya entradas, debe haber salidas porque el Real Murcia tiene actualmente todas las fichas (sub 23 y sénior) ocupadas. Con la cesión Andrés Silvente al Lorca Deportiva, al menos ya tiene una plaza para menores.

Lorca Deportiva: una nueva era con Juanjo Asensio y cinco fichajes ya

En una situación similar a la del Yeclano se encuentra el Lorca Deportiva. Después de ocho jornadas, no ha conseguido estrenar su casillero de victorias y solamente suma cuatro puntos, uno más que el colista. Para intentar revertir la situación, ha cambiado a Iban Urbano por Juanjo Asensio en el banquillo. El cambio de entrenador, en muchos casos funciona y el equipo reacciona. Pero lo cierto es que, en una crisis de resultados tan grande, la culpa no puede ser única y exclusivamente del entrenador, por lo que el Lorca Deportiva también tendrá que acudir al mercado invernal para reforzarse. De hecho, desde la entidad son conscientes y ya han incorporado nuevos futbolistas. Álex Melgar, en calidad de cedido por el Real Murcia, reforzará una delantera muy necesitada. También para la misma parcela ha llegado otro delantero criado en la cantera grana, Andrés Silvente. David Ardil, natural de Mazarrón e internacional con la selección española de fútbol playa, viene para reforzar el eje de la zaga. Otro de los refuerzos es Marcos Gondra. El experimentado centrocampista de 33 años de edad llega de vivir varias experiencias en el extranjero. Ayer también anunció la entidad la incorporación de Diego Peláez, mediocentro ofensivo de 31 años de edad con una dilatada trayectoria en Segunda B. El Lorca Deportiva tiene también la misión para este mercado de reforzar el centro de la defensa, ya que es el equipo más goleado, y extremos desequilibrantes. Todo un reto en su regreso a la categoría de bronce en busca de evitar el descenso.

Yeclano Deportivo: los del Altiplano no dan la talla en el primer tramo del curso

Viene el Yeclano Deportivo de firmar una temporada histórica, con clasificación incluida para los play off de ascenso a Segunda el pasado verano. Se sabía que repetir la gesta de aquella plantilla que rindió por encima de sus posibilidades durante muchos meses, iba a ser una tarea casi imposible. Pero lo que no se imaginaba nadie es que el Yeclano, tras ocho jornadas disputadas, no fuera capaz de ganar ni un solo encuentro de competición. El alma que fue capaz de transmitir Sandroni se ha esfumado este curso y se le está haciendo muy larga la competición al Yeclano, que ha echado de menos el ambiente de La Constitución a lo largo del curso, aunque ni con esas ha sido capaz de ganar con la apertura parcial del mítico estadio. Se han puesto ya manos a la obra desde la parcela deportiva de los azulgranas para reforzar al equipo. El primer fichaje ha sido el delantero Christian Perales antes de que se abriera el mercado. El ex del UCAM Murcia, que se espera que solvente el problema que tienen con el gol, ya ha debutado con la elástica del Yeclano. No es suficiente y para salir del pozo, tendrán que incorporar más piezas. Se está viendo a un lateral derecho, posición que ha dado problemas por diferentes molestias físicas. Como en casi todas las entidades de la categoría, la economía marcará los refuerzos.

Isaac Aketxe está en la órbita del Bolívar, según la prensa boliviana

Los universitarios adelantan el partido ante el Granada al sábado 9 a las cinco

El UCAM Murcia podría perder en las próximas semanas a su máximo goleador, Isaac Aketxe, quien según la prensa de Bolivia, interesa al Club Bolívar, un equipo que está dirigido por el español Natxo González, que dirigió, entre otros conjuntos al Reus Deportivo, Alavés, Real Zaragoza y Deportivo de la Coruña. Aketxe, con tres goles en su haber esta temporada, estuvo a punto de salir del equipo universitario el pasado mes de octubre. Sin embargo, finalmente se quedó en la plantilla al no encontrar una salida airosa pese a que el entrenador, José María Salmerón, no había contado con él durante la pretemporada. Aketxe se quedó y se ha convertido en titular indiscutibles, sobre todo porque Eneko Jauregi no ha estado acertado en las oportunidades que ha tenido esta campaña.Ya se conocen tres horarios que afectan a equipos de la Región para la primera jornada del año 2021, que se disputará el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de enero. El más madrugador será el UCAM Murcia, que ha adelantado su encuentro ante el filial del Granada al sábado a las cinco de la tarde en La Condomina. El domingo, a las doce, el Lorca Deportiva recibirá en el estadio Artés Carrasco al Linares, mientras que ese mismo día por la tarde visitará al CD El Ejido, en Almería, el Real Murcia en un choque que se disputará en Santo Domingo. Aún falta por conocer el horario del Yeclano Deportivo, que el jueves 7 de enero recibirá en La Constitución al Valencia CF en un partido que comenzará a las siete. Los azulgranas recibirán el domingo 10 al Sevilla Atlético.