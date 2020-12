Valverde y Luis León tendrán que elegir entre el Tour y los Juegos en 2021

Alejandro Valverde y Luis León Sánchez están en los planes del seleccionador nacional de ciclismo para disputar en 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero el murciano, que vivirá su última temporada en el pelotón profesional, y el muleño, actual campeón de España, tendrán que elegir entre el Tour y la cita en Japón. El motivo, según publicó el portal ciclo21.com, es que el Gobierno japonés ha anunciado que habrá condiciones especiales para entrar en el país a todos los deportistas participantes. Por ello, todos deberán estar catorce días de cuarentena a su entrada a Japón, lo que impediría estar en la carrera francesa y los Juegos, ya que la prueba en línea de la cita olímpica está prevista solo una semana después de la conclusión del Tour, previsto entre el 26 de junio y el 18 de julio.

Alejandro Valverde, por tanto, no podría estar en el año de su retirada en el Tour, aunque en principio su equipo no tenía previsto que acudiera. Sin embargo, no se descartaba que estuviera en las primeras etapas a modo de despedida del público francés. Para Luis León Sánchez, que siempre ha estado con el Astana en la cita gala, la situación es más compleja, puesto que el equipo que le paga se vería obligado a renunciar a tener a uno de sus veteranos. En la misma situación estarán otros aspirantes al oro en Tokio, como Tadej Pogacar, que no podría defender el Tour que ganó en 2020.