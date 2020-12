Sadiel Rojas quita importancia a sus dolencias: "Ser feliz es lo más importante para jugar"

El capitán del UCAM Murcia, Sadiel Rojas, ha dicho este martes que «ser feliz es lo más importante para jugar» al baloncesto y en su caso cuando lo es no piensa «en las molestias que pueda tener en un brazo, en una rodilla o en la cabeza». Sadiel Rojas, que sufrió una fuerte conmoción ante el Joventut hace dos jornadas, fue de los más destacados en la pasada victoria ante el Obradoiro con nueve puntos y nueve rebote, siete de ellos ofensivos.

El alero dominicano, de 31 años y que cumple su séptima temporada en la entidad como ídolo de la afición se ha referido al 2020 que acaba, en el que el UCAM ha ganado 11 partidos y perdido 12, cuando en 2019 también logró 11 victorias pero en 35 encuentros. «Ganamos bastantes partidos ya en la segunda parte de la pasada temporada y me dolió no terminarla jugando cuando se paralizó la liga para nosotros por el coronavirus, aunque me vino bien para recuperarme después de cinco años seguidos sin parar también con la selección de la República Dominicana», ha comentado.

El UCAM ha empezado bien la temporad, con ochos victorias y otras tantas derrotas. «Ahora estamos con ocho victorias y ocho derrotas y queremos seguir y hay ganas de disputar el siguiente encuentro» el domingo a las ocho de la tarde frente al Baxi Manresa en casa en la decimoctava jornada de la Liga Endesa.

El capitán del UCAM Murcia no quiere aún hablar de la Copa del Rey. «Solo pienso en el Manresa, que es rival fuerte, y luego ya nos centraremos en el Real Madrid», ha concluido.