La Federación aplaza los dos próximos partidos de ElPozo por el coronavirus

Sigue la irregularidad en este comienzo de la competición liguera para ElPozo Murcia. Nuevamente, el equipo murciano, se ha visto afectado por el coronavirus y sus próximos dos partidos se han visto aplazados, tal y como informó la RFEF. Se ven afectados el de hoy, ante el Jaén, y el del próximo cuatro de enero, ante el Córdoba. En una nota de prensa emitida por ElPozo Murcia se reconoció tener en la plantilla a dos jugadores con el coronavirus y a otro más que había estado en contacto con gente que había dado positivo. Finalmente, el Juez de Competición ha decidido frenar los próximos dos encuentros de los murcianos, que no reaparecerían hasta el 13 de enero ante O Parrulo.

Así, ElPozo Murcia no podrá recuperar la jornada ocho momentáneamente contra el Jaén, prevista para esta tarde. No le viene mal en el aspecto competitivo a los de Diego Giustozzi este pequeño parón debido a que iban a afrontar el partido con cinco bajas del primer equipo. Leo Santana y Felipe Valerio por sus respectivas lesiones y tres bajas más, por covid y por contactos con personas con covid. No opinaba lo mismo Giustozzi, que veía al equipo en un buen momento de forma. «Llegamos bien. Un mes atrás había muchas dudas y teníamos un calendario preocupante, pero las sensaciones ahora son buenas y estamos en un buen momento de forma».

Iba a ser una buena oportunidad para los canteranos de ElPozo, que iban a gozar de una muy buena oportunidad para tener minutos con el primer equipo e intentar impresionar al técnico argentino, que declaraba sobre el su cantera que «es espectacular».

De esta manera, ElPozo Murcia sigue acumulando partidos atrasados y aún se desconoce la nueva fecha de los dos encuentros atrasados que tenían previsto jugarse la prçoxima semana en el Palacio de los Deportes con la intención de reengancharse a los puestos de cabeza.