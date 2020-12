El positivo de Adrián Melgar no condiciona la vuelta del Real Murcia

Carlos Palazón, apartado del grupo, el otro gran ausente

El Real Murcia regresaba a los entrenamientos en la mañana de ayer en una sesión que tuvo lugar en la Universidad de Murcia. La vuelta al trabajo estuvo marcada por las ausencias. A la ya sabida de Carlos Palazón, futbolista que ha sido apartado del grupo después de hacerse público un vídeo en el que se le veía participando en una macrofiesta de Nochebuena, se unieron las bajas de Adrián Melgar, confinado en su domicilio después de dar positivo por coronavirus, y Álvaro Moreno, con problemas físicos.



La plantilla estaba citada en la mañana de ayer para comenzar el trabajo después de nueve días de vacaciones. A primera hora el club grana emitía un comunicado para informar del positivo de uno de los jugadores. Aunque la entidad no dio el nombre, posteriormente se conoció que el contagiado es el lateral Adrián Melgar. Como los futbolistas regresaban de pasar varios días libres y no habían estado en contacto unos con otros, no hubo problemas para que se llevara a cabo el entrenamiento previsto sin el canterano, que estará los próximos días confinado en casa a la espera de dar negativo.



La otra ausencia fue la de Álvaro Moreno, y es que el central murciano arrastra molestias físicas. Como ya se sabía, tampoco apareció por la sesión de entrenamiento el centrocampista Carlos Palazón, que el viernes por la tarde era expedientado y apartado del grupo después de que este diario informase de que el joven jugador era uno de los participantes en una macrofiesta celebrada en Abarán y en la que se saltaron todas las medidas de prevención del coronavirus.





Partidillo ante el Hércules

#Entrenamiento // ?? Este próximo domingo 3 de enero partido de entrenamiento ?? @cfhercules

??? Estadio José Rico Pérez

?? Puerta cerrada #HérculesRealMurcia pic.twitter.com/ic2i0q1Kf6 — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) December 28, 2020

Primer fichaje para El Ejido 2012

El Real Murcia entrenará también mañana, el miércoles y el jueves, volviendo a tener descanso el viernes día 1. Los granas no regresarán a la competición hasta el fin de semana del 10 de enero, cuando tengan que visitar el campo del El Ejido 2021, pero para que no se haga tan larga la espera,, no ha querido esperar al 1 de enero para confirmar su primer fichaje para la ventana invernal. Los almerienses, que se fueron de vacaciones en plena crisis de resultados -no ganan desde el 1 de noviembre-, ya han cerrado su primera incorporación.Wilfred ha disputado más de 400 partidos en Segunda B y ha jugado siete play off a Segunda en clubes como el Marbella en dos ocasiones, la última la temporada pasada, Villanovense, Guijuelo, Mirandés, Sevilla B o Portuense, si bien ha formado parte también de equipos en Segunda B como Olot o Llagostera.