Un trueque poco rentable

Cuando el pasado 21 de agosto, el Real Murcia y el Hércules cerraban el trueque que llevaba a Armando Ortíz al Rico Pérez y que traía a Yeray González a Nueva Condomina, murcianistas y herculanos celebraban la operación. Si los blanquiazules se desprendían del canario, uno de los fichajes frustrados en una temporada decepcionante y que por poco acaba con descenso a Tercera; los granas encontraban una salida al capitán, que después de varias bajadas de sueldo y de no recibir el cariño de Adrián Hernández, había decidido poner un paréntesis a una etapa de seis temporadas. Ambos equipos se quitaban un problema de encima a la vez que se aseguraban un fichaje que pretendían. Los más felices, tras el cierre del trueque, eran los responsables y aficionados del Real Murcia, que se felicitaban por convencer a un Yeray González que en otras circunstancias nunca hubiera llegado a un proyecto de bajo coste como el grana.

Pero cuatro meses después en el Real Murcia ya se han dado cuenta que el fracaso del canario en el Hércules no fue casualidad. El centrocampista de 32 años sigue con su cuesta abajo, mostrando un nivel muy alejado del que le convirtió en uno de los jugadores más interesantes de la división de bronce. Llegó para elevar el nivel de la plantilla de Adrián Hernández y para aportar experiencia, sin embargo, después de las primeras jornadas, Yeray González, de los mejores pagados de todo el equipo, no tiene asegurado un puesto en el once. Incluso ante el Yeclano y el Córdoba no disputó ni un minuto. De ser el fichaje de referencia ha pasado a la cola, estando por detrás de Youness y de Abenza.

En los ocho partidos que se han disputado, el centrocampista canario ha jugado 419 minutos. Tras las numerosas críticas recibidas por su nula aportación en los tres primeros partidos -Sevilla Atlético, Lorca Deportiva y Granada B-, Adrián Hernández le sentó ante el Linares, apareciendo solo 29 minutos.

Volvió otra vez al once contra el Betis B, pero la derrota hizo que se quedase las dos siguientes jornadas sin disputar ni un minuto. En el derbi contra el UCAM tuvo otra oportunidad, aunque le duró poco. Pese a saltar de inicio, en el descanso se quedaba en el banquillo. Adrián Hernández apostaba por eliminar una pieza del centro del campo, y la decisión le salió bien, porque fue en el segundo tiempo cuando los granas lograron dar la vuelta en el marcador y conseguir la victoria ante un UCAM que llegaba líder a Nueva Condomina y sin saber lo que era perder en liga.



Armando, solo 152 minutos en lo que va de liga

Si el Real Murcia sigue a la espera de recuperar al mejor Yeray, en el Hércules apenas han podido contar con Armando. El centrocampista murciano, que en verano apostaba por su cesión al club herculano para optar por objetivos mayores a los del equipo grana, no vive su mejor momento después de seis temporadas en las que había sido titular indiscutible y una de las piezas fundamentales para todos los entrenadores que pasaron por el banquillo de Nueva Condomina.

No ha despedido Armando el 2020 de la mejor forma posible. Comenzó la temporada en el Grupo III sin tener la confianza de García Cubillo y ha llegado al parón navideño viviendo los últimos partidos en la grada al estar lesionado. El pasado 6 de diciembre el Hércules emitía un parte médico para informar de que el jugador murciano sufría «una rotura en la unión miotendinosa del gemelo interno, por lo que estará varias semanas de baja».

De momento se ha perdido los encuentros ante el Villarreal B y el Atlético Levante, y habrá que esperar para ver si ya está listo para entrar en la convocatoria tras el parón navideño. Pero la lesión solo ha sido un obstáculo más, y es que Armando no está teniendo minutos en el Hércules. Tras ocho jornadas, el murciano apenas ha disputado 152 minutos, una cifra muy escasa si la comparamos con sus números en las últimas temporadas en el Real Murcia.

García Cubillo, que ha logrado colocar al Hércules en la parte alta de la tabla -es segundo con 15 puntos, cinco por detrás del Ibiza-, no tiene a Armando entre sus jugadores favoritos. En lo que va de liga, el exgrana ha participado en cinco partidos, pero solo ha sido titular en dos ocasiones. Disputó 45 minutos ante el Penya Deportiva, siendo sustituido en el descanso, y jugó 63 minutos frente al Orihuela.

Su floja aportación ha llevado a algunos medios alicantinos a considerar que el centrocampista murciano, cedido por el Real Murcia, podría ser uno de los jugadores que salga en un mercado de invierno en el que el Hércules busca refuerzos para seguir apostando por luchar por el ascenso al fútbol profesional.

Al final, el trueque que dejó contentos a todas las partes en verano, se ha convertido a las primeras de cambio en una operación poco rentable tanto para el Real Murcia como para el Hércules.