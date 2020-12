Una cesión en falso

El pasado 3 de octubre el delantero Álex Melgar abandonaba Nueva Condomina para poner rumbo a Algeciras. El jugador murciano, sin sitio en la plantilla del Real Murcia por la continuidad de Chumbi, Alberto Toril y Curto, tenía que buscar una salida para seguir acumulando minutos en Segunda B. Con contrato hasta 2023, la entidad murcianista apostaba por una cesión, y el Algeciras era el equipo elegido para que Melgar confirmase que está preparado para jugar con asiduidad en la división de bronce.



Su aventura en el Campo de Gibraltar ha acabado antes de tiempo. Menos de tres meses después de aterrizar en el Algeciras, el club algecireño ha decidido sacar al futbolista de su plantilla. Ayer mismo anunciaba oficialmente el fin del préstamo. Con solo 23 minutos en ocho partidos, el delantero murciano ha tenido que hacer las maletas, y el Real Murcia le ha buscado un nuevo destino. A falta de confirmación oficial, Melgar se incorporará la próxima semana a la plantilla del Lorca Deportiva, equipo que necesita reforzarse para revertir su mala situación y salir de los últimos puestos de la clasificación.





??COMUNICADO OFICIAL | El @AlgecirasCF comunica la baja de @melgaralex9

Desde el club queremos agradecerle su profesionalidad y trabajo durante su paso por nuestra entidad.#SuerteMelgar pic.twitter.com/uiK1bUpj8Z — Algeciras CF (@AlgecirasCF) December 25, 2020

Este mismo lunes ya podría ponerse a las órdenes del técnico Juanjo Asensio , aunque posiblemente su fichaje no se haga oficial hasta el 1 de enero, día en el que se abrirá el mecado invernal.y ocupará el sitio que ha dejado Musoni, que ya ha abandonado la entidad.Álex Melgar intentará encontrar en el Lorca Deportiva los minutos que no ha tenido en el Algeciras, y es que el delantero de 23 años, que ya no ocupa ficha sub-23, quiere demostrar que puede tener un sitio en la plantilla del Real Murcia para la próxima temporada. Con la confianza de Adrián Hernández, que incluso peleó por quedárselo el pasado verano, el murciano, que, quiere triunfar en el Real Murcia, pero antes deberá demostrar que tiene la calidad suficiente para poder jugar en Segunda B, categoría a la que llegaba el pasado curso -jugó 291 minutos en 11 partidos- y en la que esta temporada apenas ha podido disputar 23 minutos con el Algeciras.. Ahora Melgar se incorporará a la plantilla entrenada por Juanjo Asensio. Además de la confirmación del delantero murciano, los lorquinistas también tienen que anunciar el fichaje del central mazarronero David Ardil Y es que en este mes de diciembre ya han abandonado el club el central argentino Baroni , el delantero belga Musoni y el extremo o lateral derecho Luismi, quien ha recalado en el Águilas de Vicente Mir. En los próximos días pueden producirse más salidas y entradas en la plantilla blanquiazul.La competición en el Grupo IV de Segunda B no volverá hasta. Ese fin de semana,, mientras que el Lorca Deportiva, que no sabe lo que es ganar esta temporada, se enfrentará al Linares en el Artés Carrasco.