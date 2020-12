El Real Murcia aparta a Carlos Palazón tras participar en una macrofiesta de Nochebuena

Carlos Palazón ha saltado hoy a todos los titulares. Pero no lo ha hecho por meter el gol de la victoria para el Real Murcia. El canterano, que este verano se ganaba una ficha con el primer equipo, era el protagonista de un vídeo colgado en redes sociales y publicado por este diario en el que decenas de jóvenes celebraban la Nochebuena en una fiesta multitudinaria en la que los presentes, sin mascarillas y sin respetar las distancias de seguridad, fumaban cachimbas y consumían bebidas alcohólicas. La macrofiesta tenía lugar en una casa de campo en Abarán.

Pues la irresponsabilidad le va a costar caro al jugador del Real Murcia. Después de varios toques de atención a los integrantes de la plantilla grana, los responsables de Nueva Condomina han dicho basta. Carlos Palazón ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por ello, el Real Murcia, varias horas después de que este diario publicase el vídeo de la polémica, ha querido emitir un comunicado en el que se informa de que el centrocampista murciano será expedientado y apartado del equipo. Según ha podido saber esta redacción, Palazón se quedará fuera de los entrenamientos durante los próximos quince días. Ya este domingo, cuando los de Adrián Hernández volverán al trabajo después de unos días de vacaciones por el parón navideño, Carlos Palazón no saltará al césped.

No es la primera polémica que ha afectado al jugador en estas últimas semanas. Hace unos días, cuando no se podía salir del municipio, el futbolista grana no dudó en traladarse a Campoamor para pasar su día libre. Pese a saltarse las prohibiciones, Palazón colgaba una foto en redes sociales, lo que llevó a muchos aficionados a criticar su actitud.

Esta es la nota que ha emitido el Real Murcia esta misma noche para informar de las medidas que se van a tomar contra el futbolista:

"Tras las informaciones publicadas por un medio de comunicación regional en las que relaciona a un jugador de la primera plantilla, desde el Real Murcia C.F., S.A.D. queremos dejar claro que rechazamos cualquier acto que ponga en peligro la salud de toda la población y por ende, la de la primera plantilla. El club abrirá un expediente disciplinario y desde hoy se apartará al jugador preventivamente".