El Real Murcia Baloncesto cae en la prórroga ante el TAU Castelló y prolonga su mala racha de derrotas

El Real Murcia Baloncesto no pudo poner anoche el cierre al 2020 con una sonrisa al caer derrotado en casa del TAU Castelló en la prórroga (88-83). En el primer partido de la segunda vuelta al calendario de la LEB Oro, el conjunto grana no pudo mantener el ritmo ante uno de los equipos más en forma de la competición y ya son cuatro derrotas consecutivas las que enlaza en las últimas semanas que le permiten cerrar este año en la sexta posición del grupo regular B.

Las numerosas pérdidas del conjunto grana (con 17 al término del partido) y un mal tercer cuarto ofensivo tras el paso por vestuarios (con solo siete puntos anotados) hicieron que la victoria no pudiera viajar para la capital del Segura. No obstante, los de Rafa Monclova, se recuperaron en el tramo final y tuvieron opciones de ganar si no llega a ser por un triple de Juan García (75-75). Pero en el tiempo añadido el TAU Castelló, con Edu Durán, ex del UCAM Murcia, en sus filas, acabaron finiquitando el partido a su favor en el tiempo extra finalmente.