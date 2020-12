Borja Jiménez, tras su cese: "Hay cosas que se han podido hacer mejor"

Borja Jiménez, entrenador que fue destituido en el FC Cartagena la pasada semana, ha esperado varios días para manifestarse con respecto a su adiós y lo ha hecho elegantemente a través de una carta que ha emitido con un vídeo colgado en su cuenta oficial de Twitter, en la que reconoce que siente "tristeza y satisfacción" y admite que "hay cosas que se han podido hacer mejor". El joven técnico abulense, de 35 años y que llegó al Efesé en diciembre de 2019 para cubrir la vacante dejada por el uruguayo Gustavo Munúa, después de irse éste al Nacional de Montevideo de su país, fue clave en la consecución del ascenso a Segunda División y en LaLiga SmartBank tenía al equipo dos puntos por encima de los puestos de descenso a Segunda B con 18 jornadas transcurridas.



Su despido vino precedido por una racha de una sola victoria en sus últimos nueve partidos entre la Liga y la Copa del Rey. Una semana después de "la triste noticia" de su destitución, el ex entrenador albinegro ha querido expresarse y ha utilizado las redes sociales. "Tengo sentimientos encontrados, el de tristeza por tener que dejar este proyecto en el que creía ciegamente a pesar de dificultades y el de satisfacción por haber cumplido los objetivos marcados por el club hasta el momento de mi destitución", ha señalado Jiménez, al tiempo que ha recordado que "la histórica noche del ascenso en La Rosaleda quedará en nuestra memoria y siempre llevaré conmigo vuestras caras de alegría y felicidad por lo vivido".





Ya centrado en esta campaña, el ex preparador del FC Cartagena ha apuntado que "sabíamos que sería dura, pero en todo momento hemos estado alejados del descenso y, aunque ejerzo la autocrítica y sé que hay cosas que se han podido hacer mejor, cada decisión que he tomado ha sido por y para el bien del equipo". Jiménez ha querido destacar "la lealtad, el compromiso, el trabajo y la calidad humana del grupo que he dirigido" y en su misiva ha mostrado sus agradecimientos a todos"comenzando por sus dirigentes", y ha tenido especiales palabras de cariño para la afición: "Es una pena no poder sentirla en la vuelta a Segunda y con ella en el campo todo hubiera sido más fácil".El ex técnico blanquinegro ha pedido "más unión que nunca para que nuestrodel fútbol profesional".