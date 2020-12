El Real Murcia y su eterno debate

Júnior, uno de los jugadores de la plantilla grana que no cuenta para Adrián.

Júnior, uno de los jugadores de la plantilla grana que no cuenta para Adrián. prensa real murcia

Por primera vez en bastantes temporadas, el Real Murcia no está en la lista de morosos de la AFE. Lo contó Francisco Tornel, presidente de la entidad grana, en la Junta de Accionistas celebrada el pasado sábado. Que no haya llegado ninguna denuncia por impagos a la actual plantilla o a futbolistas de años anteriores deja dos noticias positivas. Por un lado, el consejo de administración sigue cumpliendo con los pagos pactados, y por otro, el club elimina el obstáculo que la pasada temporada le impidió acudir al mercado de fichajes. Sin ninguna deuda que tenga que ser abonada para poder reforzar al equipo en este mes de enero, la balanza parece desnivelarse en Nueva Condomina a favor de poder incorporar algún jugador que apuntale algunos puestos claves.

Con la competición liguera parada por las vacaciones navideñas, el consejo de administración del Real Murcia estudia la posibilidad de hacer fichajes. Aunque todavía no es seguro que los granas den el paso definitivo, Francisco Tornel y su equipo están calientes. La importancia de esta temporada, en la que se pone en juego los billetes para lo que se ha conocido como Liga Pro, hacen que en las oficinas no quieran arriesgarse a fracasar por no hacer un pequeño esfuerzo económico en este próximo mes de enero.

Habrá que ver cómo se suceden los acontecimientos en las semanas que vienen -el mercado se abre el día 1 de enero-. También habrá que esperar los números, porque para fichar, el Real Murcia, sin plazas sénior disponibles, tendrá que abrir la puerta de salida a los menos habituales. Si esas rescisiones se hacen de común acuerdo, sin que supongan un gasto extra, la llegada de refuerzos estará más cerca. Si los futbolistas que no cuentan para Adrián no lo ponen sencillo, exigiendo lo firmado, entonces lo normal es que el técnico murcianista tenga que quedarse con lo que ahora mismo tiene.

Julio Algar, que en enero de 2020 no pudo fichar a nadie al tener el Real Murcia los derechos federativos bloqueados por varias deudas a exfutbolistas, ya trabaja con Adrián Hernández para ver posibilidades por si el consejo de administración da el visto bueno para que los Reyes Magos pasen por Nueva Condomina.

La banda izquierda es una de las posiciones señaladas en rojo. Iván Pérez, lesionado ya varias semanas, tiene como sustituto a Adrián Melgar, pero el canterano no aprovechó los minutos que tuvo en el campo. Adrián Hernández ha utilizado a Álvaro Moreno como remiendo en las últimas jornadas, pero el técnico ha pedido un jugador para esa posición. Otra zona que esta sobre la mesa es la media punta. Pese a que el pasado verano se fichó a Júnior, el futbolista no entra en los planes del entrenador.

Muchos ojos también miran a la portería, donde Tanis sigue sin convencer a la afición. Pero de momento Adrián Hernández mantiene total confianza en el vasco, que ha disputado todos los minutos en liga. Josele, que llegó el pasado verano, solo jugó en el partido de Copa Federación ante el Calvo Sotelo. Para fichar, habría que darle salida a Tanis, quien ocupa una plaza sénior, una posibilidad que parece muy complicada, teniendo en cuenta que los responsables del Real Murcia se comprometieron a no despedir a nadie si hay que pagarle.