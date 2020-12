Derbi con pacto de no agresión

Los cartageneros se adelantan con un gol de Lucao y Marcel hace una igualada que deja a ambos satisfechos en el último partido del año

Intensidad, lucha, igualdad, garra, coraje y deportividad. Fue lo que se vio sobre la pista del Palacio de los Deportes de Cartagena en la tarde de ayer. El derbi regional por excelencia volvía a poner frente a frente al Jimbee Cartagena y a ElPozo Murcia en un encuentro que fue de más a menos, pero que se mantuvo igualado hasta el final. El conjunto dirigido por Duda logró ponerse por delante con un gol de Lucao en la primera mitad y Marcel puso la igualada en la segunda para poner las tablas y lograr un reparto de puntos que no deja descontento a nadie. Pocos goles en un encuentro en el que no faltaron las ocasiones. Hasta seis veces –tres cada equipo- se estrelló el balón en la madera.

Después de muchas temporadas el conjunto cartagenero partía con cierto favoritismo sobre el equipo murciano. Las sensaciones que venían arrastrando los de Duda durante este primer tramo de temporada eras bastante mejores que las de los dirigidos por Diego Giustozzi. Unas sensaciones reflejadas sobre la pista y también la clasificación, donde el Jimbee llegaba con la intención de ponerse líder -y sigue con esa opción porque suma un partido menos que Palma Futsal- y ElPozo, con siete puntos menos, quería engancharse a la zona alta de la clasificación. Circunstancias diferentes a las de precedentes recientes, pero con la misma esencia, la misma pasión y la misma intensidad de siempre.

Comenzó el partido de forma frenética y con la primera oportunidad clara de gol. Después de una primera posesión de los visitantes, Dario Marinovic recogía el balón en medio campo tras un rebote y enfilaba la portería de Juanjo. Su conducción con dos recortes por el camino se estrellaba en el travesaño, perdiendo la primera gran oportunidad de abrir el marcador. También probó fortuna poco después Juanpi con un disparo lejano que sacó Juanjo sin problemas.

Poco a poco trató de ir despertando ElPozo del inicio fulgurante del Jimbee. Waltinho vio la amarilla por cortar una contra y Matteus sacó un disparo abajo con mucho peligro al que reaccionó Chemi.

Sin embargo, los de Duda habían entrado mejor y olieron de nuevo sangre. Franklin avisó con un disparo alto en una buena combinación con Waltinho y en la siguiente iba a llegar el gol. Lucao robaba el balón en campo propio, Lucao conducía y encaraba y Lucao sacaba un derechazo al palo largo que se colaba en la portería de Juanjo para poner por delante al Jimbee.

Era un inicio imponente de los locales que pronto se iba a ver frenado por una acción decisiva. Matteus lanzaba un balonazo a la grada del Palacio de los Deportes y Waltinho, que fue a recriminárselo, vio la segunda amarilla tras encararse con él dejando a su equipo con uno menos durante dos minutos. Tiempo que aprovecharon los de Giustozzi para avasallar la portería local. Pol Pacheco envió un disparo a la madera y Felipe Valerio hizo lo propio con el suyo, pero después de pegar en el travesaño botó dentro, aunque los colegiados no consideraron que hubiera entrado. También lo intentaron Paradynsky de cabeza y de nuevo Pol Pacheco con un disparo desviado.

Después de aguantar los dos minutos con uno menos, el Jimbee se recompuso con la entrada de Solano en pista, que le dio la consistencia que necesitaba y la pausa que no había podido tener.

De hecho, el pívot cordobés tuvo la oportunidad de hacer el segundo con su característico disparo a la media vuelta, pero se marchó desviado. A pesar de ello, ElPozo comenzó nivelar el encuentro y desde ese momento hasta el descanso se vio un partido mucho más igualado, aunque el conjunto cartagenero llegaba a meta contraria con más facilidad. Tras el paso por vestuarios vimos una película algo diferente a como había comenzado la primera. Esta vez fue ElPozo quien salió algo mejor y quien dispuso de las primeras oportunidades. La más clara, la de Alberto García, que no logró batir a Chemi. Sin embargo, la respuesta por parte de los locales fue inmediata. Mellado, que conforme fueron pasando los minutos fue ganando protagonismo, se sacó un disparo cruzado que se marchó desviado de la portería de Juanjo. También pudo poner el segundo en el marcador Marinovic, que después de una buena jugada junto a Franklin no pudo batir al arquero visitante. A pesar de ello, ElPozo había salido más entonado e iba a confirmarlo. Primero fue Rafa Santos el que probó fortuna con un disparo cruzado, y en la siguiente acción iba a llegar el gol. Los de Giustozzi lograban trenzar una rápida jugada combinativa con la que desarbolaron la defensa local y en la que Marcel logró batir a Chemi para poner el empate en el luminoso.

Fue la acción con la que los de Giustozzi consiguieron la recompensa en un partido en el que fueron de menos a más. De hecho, pudieron ponerse por delante en un mano a mano en el que a Rafa Santos se le hizo de noche para definir ante el arquero local. Desaprovechó la oportunidad ElPozo, pero también lo iba a hacer el Jimbee. Lucao se sacaba un latigazo que repelío la madera. De palo a palo y tiro porque me toca. Fue la dinámica en la que entró el encuentro. Porque solo dos minutos después Darío se encontraba con la madera de la mata local e inmediatamente después Mellado veía como a su zurdazo con dirección a la escuadra le sucedía lo propio.

A diferencia de los que suele suceder en este tipo de encuentros, la intensidad terminó cayendo en los últimos minutos. Ambos equipos parecían no estar descontentos con el empate y, no se firmaron las tablas, pero sí pareció haber un pacto de no agresión para evitar males mayores. Solano lo intentó y se encontró con una buena respuesta de Juanjo y Chemi logró despejar el intentó de Marcel, que se había deshecho de Marinovic. La última acción del partido, con ElPozo jugando de cinco, terminó sin disparo a puerta y puso fin a un encuentro que fue de más a menos y que dejó satisfechos a ambos equipos. El Jimbee cierra el 2020 con la opción de ponerse líder si gana el partido que le queda pendiente y ElPozo no se descuelga de esa zona alta.

