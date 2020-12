Apagón inoportuno del UCAM

El UCAM Murcia CB empañó ayer en el tramo final su sólido partido ante el Valencia Basket (89-78). Decía Sito Alonso que iba a tratar de cambiar cosas durante el último parón, y los primeros fueron visibles en la defensa cuando el equipo universitario dejó noqueado a su rival cuando diseñó una zona que le mermó sus porcentajes en el triple. Pero al UCAM le faltó la guinda. Una guinda que tenía en su mano ponerla ayer en la Fonteta tras treinta y cinco minutos de un nivel muy alto ante uno de los equipos más poderosos de la ACB. Sin embargo, la lógica y la calidad se acabó imponiendo con un parcial de 20-7 en los últimos minutos que hizo que el UCAM se volviese de vacío de Valencia.

Ni otra brillante actuación de Conner Frankamp, ni un colosal Augusto Lima siendo clave en la nueva defensa y generando juego en ataque, evitó que los de Sito Alonso, al igual que ha ocurrido en otros tramos de la temporada, se bloqueasen en el momento decisivo y no fuera capaz de rematar la faena. El bajón del UCAM coincidió con la inercia positiva del Valencia Basket tras verse contra las cuerdas prácticamente y también con una sequía de Frankamp en el tramo final a la hora de anotar. Cuando el equipo murciano quis salir de ese enredo ya era demasiado tarde, ya que el Valencia Basket dio el mazazo en el tiempo justo para que su rival no se levantase con Kalinic, Van Rossom y Prepelic haciendo lo que se espera de ellos. No obstante, al conjunto universitario le restan cuatro partidos para finalizar la primera vuelta y poder seguir pensando en los objetivos más ambiciosos. De hecho, se enfrentará al Joventut (este miércoles, fuera de casa) y el Obradoiro (el domingo en el Palacio) antes de finalizar el 2020.

La defensa planteada ayer por el UCAM para protegerse por dentro aturdió al Valencia Basket en el primer cuarto. El conjunto taronja no era capaz de obtener puntos desde el perímetro y llegó a fallar hasta nueve lanzamientos (1/10) en los primeros diez minutos de partido al anotar tan solo Djblevic desde esta distancia. El conjunto universitario, por su parte, supo sacar provecho de esa situación para dominar el marcador en todo momento. Eso sí, con cortas ventajas (8-10). David DiLeo, con tres triples, entró enchufadísimo al partido junto a Conner Frankamp, sin embargo, con las rotaciones, el UCAM perdió algo de fluidez en ataque pese a estar Tomás Bellas sobre el parqué, quien anotó en la última posesión (14-22).

El cuadro taronja supo leer mejor la defensa en zona 3-2 diseñada por Sito Alonso para recortar distancias con un triple y desde el tiro libre (19-24). El partido se rompió un poco y eso lo aprovechó el cuadro local para obtener puntos a la contra ante las dificultades para atacar en estático. El Valencia Basket anotó dos puntos más en los primeros cinco minutos del segundo cuarto que en todo el periodo anterior, y eso le llevó a igualar el marcador (27-27). Pero el UCAM supo reaccionar de la mejor forma posible. El conjunto universitario volvió a recuperar la solidez atrás con un Augusto Lima clave en las dos pinturas. Primero a la hora de defender y después leyendo el juego en ataque al dominar el rebote, lo que le llevó al descanso con siete asistencias y seis rebotes. Pero su tercera falta, complicaba algo más las cosas cuando mejor pintaba para el UCAM (37-41). Los universitarios no aprovecharon las últimas posesiones y finalmente su renta al descanso fue mínima pese a la buena actuación (42-43).

Cate abrió la segunda parte para un UCAM que se mantuvo serio en defensa en el inicio de la segunda mitad. No obstante, el partido se volvió por momentos un poco loco y cargado de errores por parte de ambos conjuntos. El ritmo alto no se tradujo en demasiados puntos en los primeros minutos del tercer cuarto, hasta que Kalinic y Frankamp volvieron a marcar territorio (48-51). El base norteamericano del UCAM dejó un brillante triple tras subir el balón apurado por los segundos, pero Puerto, desde la esquina contrarrestó el golpe en la mesa universitario (58-55). El ´show' de Frankamp se prolongó un poco más y, con una bombita, hizo que el UCAM encarase los últimos diez minutos con un punto de ventaja (60-62).

El acierto de Kalinic obligó a pedir tiempo muerto a Sito Alonso tras ponerse por delante el cuadro taronja con un parcial de 6-0 a falta de cinco minutos (72-70). El técnico madrileño apostó por la veteranía para tratar de darle la vuelta a la situación con un quinteto formado. Pero el problema con las faltas, al cometer la cuarta personal el pívot brasileño, empezó a jugar en contra para el UCAM a tres minutos del final (75-70). El Valencia Basket lograba su máxima ventaja en un momento clave y para colmo del UCAM apareció la mejor versión de Williams para aumentar un poco más la ventaja con un mate y dos tiros libres (80-73). A falta de dos minutos, Frankamp encontró por fin a Radovic, pero el parcial se engordó hasta el 17-5 a favor del equipo taronja después de la mala racha anotadora del base que acabó acusando el UCAM. Kalinic no perdonó y el Valencia Basket cerró el partido con dos rebotes ofensivos ante la pasividad de los de Sito Alonso en esa faceta (89-78).