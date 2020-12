La Federación pone en marcha 'La Liga de Todos', que comenzará el 9 de enero

La Federación de Tenis de la Región de Murcia, que recientemente renovó en el cargo de presidente a José Alcolea por cuatro años más, ha puesto en marcha 'La Liga de Todos' con el objetivo del fomento de la práctica del tenis primando la deportividad. Aunque habrá clasificaciones y división de grupos por categorías, el espíritu es de participación independientemente del nivel. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 27 de diciembre y el inicio está fijado para los días 9 y 10 de enero. Se prolongará hasta el mes de junio de 2021.

La liga quedará dividida en dos divisiones. En una, la Categoría Oro, estarán los tenistas entre 19 y 40 años, mientras que en otra, Oro Plus, estarán los que tengan de 41 en adelante. Habrá competición tanto masculina como femenina y los jugadores se dividirán en los niveles de juego Avanzado (jugadores con clasificación nacional federada), Intermedio (que hayan jugado partidos de competición amateur o no tengan ránking nacional) e Iniciación (que disputen su primera liga). Asimismo, se dividirá en cinco zonas: Centro, Cartagena, Noroeste, Yecla y Sur. El precio de la inscripción para los jugadores con licencia en vigor es de 30 euros, mientras que para los que no la poseen será de 50 y en la misma se incluirá la licencia. Los participantes podrán indicar sus días preferidos de juego y se podrá establecer el horario de mutuo acuerdo con el rival.