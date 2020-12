Sito, en contra de la calculadora

El UCAM Murcia CB llega al sprint final de la primera vuelta con opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados y poder disputar la Copa del Rey por primera vez en su historia por méritos propios. Tiene un calendario complicado, con enfrentamientos con Valencia Basket, Joventut, Obraroiro, Manresa y Real Madrid para cerrar la primera vuelta. Pero también tiene el hándicap del average, en estos momentos negativo. Por ello, Sito Alonso no hace cuentas de qué partidos son asequibles para su plantel y cuáles no. La calculadora no existe para él. «Pensar si vas a ganar uno u otro partido es malísimo, nadie lo hace en un equipo profesional. Quiero ganar todos los partidos, pero me centro en el próximo», dijo ayer en rueda de prensa, un técnico que ha incidido en la última semana y media en mantener el nivel competitivo de su equipo después de la mala experiencia vivida frente al Unicaja tras un período similar sin partido. «No jugar te hace perder el nivel competitivo y hemos entrenado tratando de competir dentro de lo que cabe, así como recuperar a los jugadores que teníamos tocados», apuntó.

Sito Alonso, quien tendrá hoy a todos los jugadores disponibles y, por tanto, tendrá que realizar un descarte por cuestiones técnicas -en la última jornada el sacrificado fue Rafa Luz-, asegura que no piensa en el calendario de la primera vuelta que queda. «No puedo perder el tiempo en los siguientes encuentros cuando tenemos una muralla tan alta que saltar como es el Valencia Basket», para puntualizar sobre la lucha por entrar en la Copa, que se disputará en Madrid en febrero, que«hay equipos que están haciendo las cosas increíbles y será duro llegar a la Copa, aunque esperamos mantener la ilusión hasta el último día».

El Valencia Basket, que está teniendo una brillante trayecto en Europa pero que en ACB está pagando los esfuerzos, es para Sito Alonso «uno de los mejores equipos de la Europa» con un potente juego interior del que «ellos sacarán ventajas y tenemos que hacer que no nos repercuta en el estado emocional. Trataremos de aprovechar sus momentos de duda y ser correosos y hay que tener la convicción verdadera de que podemos ganar cada acción», comentó. Además, no cree que al rival le pase factura el esfuerzo de esta semana, con un partido de Euroliga el martes que ganó al Olympiakos y otro ayer. «Ellos están acostumbrados a estos esfuerzos. Teniendo en cuenta este desgaste, que realizarán el partido más les convenga porque están capacitados para ellos. Es cierto que cuando estás al nivel de Euroliga, sufres en algunos partidos en ACB, pero es un equipo súper competitivo y muy difícil de plantarle cara».

Emanuel Cate, pívot del UCAM, es el MVP de la décima jornada en la Liga Endesa, la cual se completó con el Monbus Obradoiro-Joventut de Badalona y, de este modo, el grana recibe tal distinción casi un mes y medio después de llegar a 34 de valoración en la derrota de su equipo por 74-78 ante el Gran Canaria.

Cate obtiene este galardón por primera vez en su carrera. En los menos de 20 minutos que estuvo sobre la pista (19:52), aportó 16 puntos, en una serie perfecta -5/5 en lanzamientos de dos puntos y 6/6 en tiros libres-, y además capturó 11 rebotes, 5 en defensa y 6 más en ataque, cifra que estableció su nuevo tope en la competición.

El rumano completó su estadística con 1 recuperación y 7 faltas recibidas, para los mencionados 34 créditos de valoración.