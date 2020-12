El Jimbee acecha al líder tras el sexto triunfo seguido

Suma y sigue el Jimbee Cartagena. Sexta victoria consecutiva la que consiguió el conjunto de Duda ayer tras ganar por 3-2 a Viña Albali Valdepeñas. El cuadro cartagenero mantiene su buena racha en el campeonato liguero y se coloca en segunda posición a solo dos puntos de Palma Futsal con un partido menos.

Un encuentro que se tendría que haber disputado varias semanas antes y que se aplazó después de que un miembro del conjunto azulón hubiera dado positivo. Un mes después, el conjunto dirigido por David Ramos se plantaba en el Palacio de los Deportes para tratar de volver a ganar en liga después de dos empates consecutivos. Los de Duda, por su parte, querían olvidar la eliminación copera tras perder en Jaén por cuatro goles a dos y quedar fuera en una de las competiciones que el club se había marcado como objetivo. Andresito no pudo estar por lesión y Solano fue baja por motivos personales.

Comenzó el partido con el Jimbee muy metido desde el principio, queriendo marcar el ritmo con la intensidad y los ataques verticales desde el primer minuto. Tanto es así, que no hubo que esperar ni que pasara el primer minuto de juego para ver la primera ocasión. Lucao, que fue uno de los jugadores más destacados en el primer tiempo, probaba suerte con un disparo que sacaba Edu. Lo propio hizo Chino, que ponía el primer aviso sobre la portería local que se estrellaba en la madera.

Pero poco a poco fue el conjunto de Duda sintiéndose más cómodo sobre la pista. Mellado y una contra comandada por Marinovic que acabó sin remate pudieron poner por delante a los cartageneros. También lo intentaron Juanpi y Lucao, mientras que Chemi tenía que emplearse a fondo para sacar dos disparos -el segundo de ellos de Chino- que se dirigían a la escuadra. Sin embargo, el tanto que abriera el marcador iba a llegar desde el punto de penalti. Edu derribaba a Juanpi en una acción en la que el ala del Jimbee se anticipó y provocó el derribo por parte del guardameta. Marinovic lanzó el penalti y adelantó a su equipo.

Antes del descanso pudo llegar el segundo, pero también el empate. Matheus marchó un disparo rozando el palo y Chemi sacó bajo palos la más clara de los visitantes para mantener el empate.

Tras el paso por vestuarios se volvió a repetir la salida fulgurante del Jimbee. De hecho, en el primer minuto Mellado envió un balón a la madera que pudo poner por delante a los de Duda. No obstante, no iba a ser ese el reflejo de la segunda mitad. Cuando no habían transcurrido ni cinco minutos, Cainan avisaba con un disparo cruzado que se marchaba a saque de esquina. En la acción posterior, su zurdazo encontraba portería y se colaba por la escuadra de la portería de Chemi para hacer la igualada.

Trató de reaccionar el Jimbee y encontró respuesta rápida. Lucao probó fortuna, pero iba a ser Jesús el que iba a encontrar el premio. Juanpi chutaba desde fuera, el balón pegaba en un defensa y se quedaba muerto para que, a placer, el jugador del Jimbee la empujara y pusiera por delante a su equipo. Sin embargo, poco iba a durar la alegría. Chino se sacaba un latigazo ajustado abajo que, tras pegar en la madera, se terminaba colando en la portería de Chemi y hacía de nuevo la igualada.

Cuando más gris parecía ponerse el partido para el equipo cartagenero, llegaba la acción que rompió el partido. Juanpi se marchaba por dentro rompiendo la presión, le ponía el balón a Waltinho y este servía el pase de la muerte para que Bebe llegara desde atrás e hiciera el tercero. El propio Juanpi pudo ampliar la renta después de una soberbia jugada, pero Edu desbarató el disparo.

A falta de dos minutos, Dani Santos fue expulsado y acabó prácticamente con las opciones de igualada de su equipo. Mellado tuvo incluso la oportunidad de sentenciar desde el punto de doble penalti, pero no logró anotarlo. Finalmente, los de Duda sumaban la sexta victoria consecutiva y miran al liderato antes de recibir el lunes a ElPozo Murcia en el derbi regional.