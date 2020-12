Ramos, Thiago y Messi, en el once del año para la FIFA

Los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara y el argentino Leo Messi figuran en el once del año FIFPro/FIFA, anunciado durante la gala de The Best que se está celebrando de forma virtual desde Zúrich.

El once elegido por los futbolistas de todo el mundo está integrado por Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Múnich), Kimmich (Bayern Múnich), De Bruyne (Manchester City), Thiago (Bayern Múnich/Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

"Una de las claves es la de mantener siempre la ambición, la ilusión y ese hambre de ganar, que pese a haber ganado mucho en mi carrera sigo manteniendo", dijo Ramos. "Me gusta resetearme todos los años y empezar de cero. Me gusta soñar, buscar objetivos nuevos para seguir ampliando mi palmarés y mejorando como jugador", apuntó el capitán del Real Madrid, que agradeció el apoyo de sus compañeros de equipo y de la selección, por entender que son fundamentales para alcanzar este tipo de reconocimientos.