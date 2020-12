Juanjo Asensio, nuevo entrenador del Lorca Deportiva, se estrena en Los Pajaritos

El Lorca Deportiva despide el 2020 esta noche a partir de las seis y media (Footters), ya que se ha adelantado una hora el partido por temas de televisión. Los lorquinistas se enfrentan al Numancia, quinto clasificado del grupo B1. La principal novedad es la presencia del nuevo entrenador, Juanjo Asensio. Son baja por lesión Sergio Rodríguez, Coyette y Ángel Robles. La eliminatoria es a partido único. El que pase jugará la siguiente el día de Reyes.

El Lorca Deportiva ya tiene sustituto de Iban Urbano para el banquillo del Lorca Deportiva. Tal y como adelantó La Opinión en el día de ayer, uno de los componentes de la terna final era el aguileño Juan José Asensio Alonso, quien la pasada campaña dirigió al Mazarrón, llevándolo a la semifinal por el ascenso a segunda división B. Juanjo Asensio estuvo a punto de firmar por el Lorca FC hace un mes antes de que Roberto Torres se encargara de hacer añicos su proyecto inicial. Asensio, de treinta y cinco años, nació el 31-8-85 y debuta de esta manera en Segunda División B.

Ayer martes ya dirigió el primer entrenamiento, a las tres se subió al autobús rumbo a Soria donde esta noche a las seis y media, será el encargado de poner en liza su primer once que se enfrente al Numancia en la Copa del Rey. Juanjo Asensio no podrá sentarse en el banquillo ya que Iban Urbano todavía no ha firmado el finiquito, tal y como también anunció ayer La Opinión.

El presidente del Lorca Deportiva Hugo Issa ha colgado un vídeo en las redes sociales de la entidad lorquina donde dice que, «hemos decidido que el nuevo entrenador del Lorca Deportiva será Juan José Asensio. Quiero agredecer a agentes, entrenadores y a todos los que han ofrecido sus servicios. Juanjo Asensio, un buen murciano, conoce perfectamente este club, sabe el día a día del Lorca Deportiva. Espero que le dé a este club lo que yo le vi al Mazarrón la pasada temporada. Un equipo que tenía agresividad, competitivo, intenso, que entiendo todavóa no se lo he visto a mi Lorca Deportiva».

El Yeclano también entra en acción esta tarde en la Copa del Rey. Los de Sandroni, que no logran salir de la crisis en la liga, se visitarán el campo del Rayo Majadahonda (19.30 h.).