Las estrellas no aparecen para la puesta de largo del Racing en la Copa

Paco López, técnico granota, utilizará a los menos habituales

Antonio Pedreño, técnico del Racing Murcia, equipo del Grupo XIII de Tercera División, no podrá contar esta tarde con el inglés Joleon Lescott para la eliminatoria copera que enfrentará a los murcianos con el Levante (19.00 horas). Los aficionados que acudan al estadio Artés Carrasco de Lorca tampoco disfrutarán de la vuelta a los terrenos de juego de Samuel Eto´o o del mexicano Rafa Márquez.

De todos los grandes fichajes que iba a traer Morris Pagniello, máximo responsable de la entidad murciana, para internacionalizar y dar a conocer a su equipo, ninguno ser hará realidad. Y es que hasta Lescott, que fue anunciado como refuerzo el pasado 27 noviembre, se ha convertido en un ´no fichaje´. Ya avisó el ex del City que él no tenía nada firmado con el Racing Murcia, solo una propuesta que no sabía si iba a aceptar, pero Pagniello insistía en que estaba todo hecho.

Ayer, sin margen, el australiano tuvo que desmentirse a sí mismo, y lo hizo con dos comunicados poco creíbles. Si primero decían que el británico no llegaría por problemas con la Federación para tramitar el fichaje; posteriormente rectificaron para indicar que es que no llegaba a tiempo para realizarse el test del coronavirus. Ni una cosa ni otra, porque la verdad la volvió a servir Lescott, quien no dudó en lanzar al barro al dueño del Racing Murcia. En un mensaje en Twitter, el exfutbolista indicó que «contrariamente a lo publicado, nunca estuve cerca de jugar para el Racing Murcia como se hace creer a la gente. El test del coronavirus no ha jugado ningún papel en el trato que no se ha hecho».

Ni llegó «un fichaje histórico» que iba a dar a conocer el club a nivel internacional ni llegaron «otros jugadores estrella y profesionales que ayudarán al equipo a lograr sus objetivos, tanto en liga como en Copa del Rey». Todo se ha descubierto como un cuento de Pagniello, que desde que conoció que su equipo jugaría el torneo copero ante un rival de Primera ha ido de ridículo en ridículo. De decir que quería jugar la eliminatoria en Dubai a tener que conformarse con el Artés Carrasco de Lorca; de anunciar el fichaje de Lescott a recibir dos estocadas del propio exfutbolista que desmienten la operación; de hablar de Rafa Márquez a recibir un zasca del mexicano en forma de meme en redes sociales...

Lo único que ha logrado Pagniello, además de una publicidad que al final se ha convertido en negativa, son varios mensajes de exjugadores como Morientes y Pandiani, que ayer el club colgó en redes sociales para animar la previa del encuentro de hoy. Pero ni Morientes, ni Pandiani, ni los mencionados Lescott, Rafa Márquez o Eto´o jugarán hoy.

Antonio Pedreño tendrá que recurrir a los jugadores que utiliza cada semana en los partidos del Grupo XIII de Tercera División, los mismos que han hecho posible que el club esté en la Copa del Rey. Ellos serán los que intenten sorprender a un Levante que llega sin sus principales jugadores. Paco López no contará con Aitor Fernández, Rubén Vezo, Carlos Clerc y Mickaël Malsa, a los que dará descanso. Tampoco estarán los lesionados José Campaña y Enis Bardhi.