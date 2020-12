Borja: "Estamos disgustados y necesitamos recobrar sensaciones"

Borja Jiménez, entrenador del Fútbol Club Cartagena, ha asegurado este miércoles que en el equipo están "disgustados" tras la derrota por 1-2 ante el Sabadell en LaLiga SmartBank, la cual "ha dolido mucho" y, ya focalizado en el encuentro de este jueves contra el Pontevedra en la Copa del Rey, ha señalado que el grupo que comanda "necesita ganar, volver a sentirse cómodo en el campo y recobrar sensaciones de victoria".



El técnico blanquinegro ha comparecido en rueda de prensa después del entrenamiento que la plantilla ha realizado en el complejo Pinatar Arena y antes de viajar a tierras gallegas, donde el FC Cartagena se enfrentrará a un rival de Segunda B en el estadio Pasarón a las ocho de la tarde dentro de la primera ronda copera.





"Estamos disgustados por la derrota ante el Sabadell y es un resultado que no esperábamos, que hasta el minuto 77, por lo que tenemos que digerirlo, pero ahora estamos centrados en la Copa del Rey y en conseguir la victoria", ha comenzado diciendo el técnico abulense."El equipo necesita ganar, volver a sentirse cómodo en el campo y recobrar sensaciones de victoria y es lo quen la Liga y con otros que hayan tenido más, pero con el objetivo de pasar la eliminatoria", ha añadido.Para este choqueque apenas está jugando tras haber sido importante en la plantilla que logró el ascenso a Segunda y que podría salir de la actual en el mercado de invierno."Es algo que no hemos hablado todavía con el club y se trata más un tema personal suyo. Habrá que valorarlo cuando llegue el mercado, como ya hicimos en verano con otros jugadores", ha explicado su entrenador.Borja Jiménez, cuyo equipo está a dos puntos de la zona de descenso, también ha respondido a la cuestión que afecta a su continuidad al frente de la nave, discutida en algunos foros por los malos resultados que últimamente está cosechando el conjunto cartagenerista.Antes de la visita a Málaga se habló también de este tema y no siento que haya un ultimátum especial y percibo la misma presión que tengo cada semana", ha comentado.Además, ha mostrado un deseo que obviamente no se va a cumplir a día de hoy: "Ojalá terminara la competición liguera ya porque estaría la próxima temporada en Segunda, que es el objetivo del club".