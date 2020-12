Lima: "Tenemos que bailar la canción que nos pongan"

El jugador del UCAM Murcia CB, Augusto César Lima, ha manifestado que tienen que "bailar con la canción que nos pongan" en una temporada constantemente modificada por culpa de la pandemia del coronavirus y ha admitido que "falta ese ambiente en la grada que motiva más". El pívot brasileño, de 29 años y que cumple su tercera etapa en el equipo grana, ha comparecido en rueda de prensa y ha comenzado hablando de lo atípico que está siendo este campeonato.



"Estamos viendo calendarios atípicos, con cambios de fechas, pero tenemos que aprender, bailar con la canción que nos pongan y entrenar bien", ha comentado al tiempo que se ha referido a que no haya afición en las pistas de la Liga Endesa cuando en otros deportes e incluso en la Liga LEB Oro de baloncesto sí estén acudiendo espectadores a las gradas. "Esperamos que pronto pase todo esto y podamos disfrutar de la afición, que es nuestro sexto hombre y siempre falta ese ambiente que motiva más, pero de todo se sale. Donde manda patrón € Hay que preguntar a las autoridades y no se entiende que se pueda ir al teatro y al cine y no a ver baloncesto", ha remarcado.





se ha referido a su rol dentro del equipo con menos brillos que en campañas precedentes pero ejerciendo un liderazgo incuestionable: "Me gustaría jugar más y que no hubiese tantos parones, pero el equipo está yendo a mejor y yo estoy también para hacer duros los entrenamientos y que mejoren los demás pívots como. Además, ha tenido palabras para, quien no está entrando demasiado en los planes del entrenador Sito Alonso: "Seguro que Sito le dará oportunidades a Rafa y confío en él, pues además es mi amigo. Si le puedo arropar ahí estaré y si hace falta que le dé un beso para eso estoy".Centrado en el partido de este domingo a las ocho de la tarde en la pista del, octavo clasificado con un bagaje de siete victorias y seis derrotas, el mismo que tiene el UCAM CB, noveno, Lima ha afirmado que deben "salir a la pista con la mentalidad de lo que nos pasó en pretemporada cuando nos ganaron por casi 30 puntos en pretemporada". El cuadro taronja se impusopero el cuadro universitario ha evolucionado y en la Liga ha sido capaz de vencer a rivales tanto potentes como el"Contra los rivalesy los veteranos intentamos trasmitir al resto de jugadores que hay que jugar más duro también contra los demás adversarios", ha comentado el de Río de Janeiro.