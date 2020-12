El fichaje de Lescott por el Racing Murcia se queda en nada

Joleon Lescott no jugará mañana miércoles con el Racing Murcia la eliminatoria que enfrentará a los murcianos con el Levante. El club murciano, que hace unas semanas anunciaba a bombo y platillo el fichaje del central inglés, retirado en 2017, ha tenido que emitir un comunicado para desdecirse. Aunque era un secreto a voces que el ex jugador de clubes como el Manchester City, Everton y Aston Villa ni viajaría a la Región ni se vestiría de corto para disputar la eliminatoria copera, no ha sido hasta este martes cuando la entidad ha tenido que reconocer que el fichaje finalmente ha sido un no fichaje. Y, como toda esta historia, lo ha hecho de una forma surrealista. Las excusas dadas por el conjunto que milita en el Grupo XIII de Tercera División solo confirman que el defensa inglés nunca firmó por el Racing, tal y como el propio Lescott llegó a afirmar hace unos días en declaraciones a la BBC.





Con la eliminatoria de Copa ante el Levante ya asomando, se disputará este miércoles a las siete de la tarde, al Racing Murcia no le ha quedado otra que desmentirse a sí mismo. En un primer comunicado informaba que el jugador finalmente no podría disputar el encuentro copero al no haberse completado los trámites para completar el fichaje que exige la Federación Española. "El Racing Murcia comunica a todos sus aficionados y seguidores que en los últimos momentos, y después de que se hayan realizado por parte del club todos los tramites para completar el fichaje,en el partido de Copa del Rey frente al Levante", se indicaba en la nota.Posteriormente, el primer comunicado quedaba borrado, y el Racing Murcia enviaba otra nota en la que el propio club se rectificaba otra vez. "El Racing Murcia quiere rectificar su anterior nota de prensa, comunicando a todos sus aficionados y seguidores que, después de que se hayan realizado por parte del club todos los trámites para completar el fichaje,en los tiempos establecidos por la RFEF, haciendo imposible la participación del jugador en el partido de Copa del Rey frente al Levante".La realidad podría estar más en las palabras que pronunció el propio Lescott hace unos días que en los comunicados emitidos por el club., máximo responsable del club murciano.El Racing Murcia ha convertido su participación en la Copa del Rey en una historia surrealista. Desde que los murcianos aseguraron su billete para estar en esta edición del torneo copero, la entidad presidida por Morris Pagniello ha ido acumulando ridículo tras ridículo. Lo que parecía una campaña publicitaria para ganar espacio en los medios se ha revertido, dejando al club y a sus gestores en un mal lugar. A lo largo de las últimas semanas se han ido planteandoo extravagantes como los posibles fichajes de Eto'o , Rafa Márquez, quien reaccionaba en redes sociales cachondeándose de esa noticia, o el propio Lescott, que incluso fue anunciado por el Racing el pasado 27 de noviembre . "El Racing Murcia y el presidente Morris Pagniello están orgullosos de anunciar el fichaje de Joleon Lescott, histórico central inglés, ex jugador de clubes como Manchester City, Everton y Aston Villa e internacional con Inglaterra, con la que disputó la Eurocopa de 2012.y darle relevancia a una plantilla prácticamente formada por jugadores procedentes de la ciudad de Murcia y los pueblos de la Región. Joleon Lescott será presentado oficialmente en las próximas semanas, en un evento que involucrará a la directiva del equipo y a sus jugadores. En los próximos días,", era lo que se podía leer en la nota emitida a los medios para hacer oficial la contratación del británico.El Racing Murcia, que ha tenido que exiliarse al Artés Carrasco para jugar esta eliminatoria de Copa del Rey con el Levante , finalmente no contará con estrellas ni exjugadores retirados atractivos para el gran público. Pagniello, al que se le ha ido de las manos la historia,para intentar dar la sorpresa ante los levantinistas y volver al bombo para encontrarse con otro equipo de Primera División.