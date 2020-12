Pol Pacheco: «Me siento como si me hubieran echado de mi casa después de pagarla»

ElPozo Murcia contará a partir de este miércoles con un nuevo 'fichaje'. En realidad no es un recién llegado al club, pero sí que disputará sus primeros minutos de la temporada en el encuentro de Copa del Rey ante el Emotion Zaragoza que se disputará en el Palacio de los Deportes (20.00 horas). Él no ha estado lesionado, sino sancionado. No fue por una expulsión en un partido, sino por una reclamación de su anterior representante, Luis de Marcos, que pedía el abono de 3.000 euros. La sanción, sin precedentes en un jugador de la Primera División, ya está cumplida. Trece partidos de pesadilla para este ala zurdo, de potente disparo, que aún no se explica.

«Ha sido increíble lo que he vivido, nunca lo habría imaginado», dice el catalán, que llegó en el verano de 2019 a Murcia desde Santa Coloma. Pol sigue sin entender lo ocurrido: «Decían que tenía que pagar y pagué, pero aún así me sancionaron. Encima, el dinero no era suyo, pero lo pagué. Es como si te dicen que o pagas o te echan de casa, y cuando lo haces, al día siguiente vienen a echarte. Eso me ha pasado, que me han echado de mi casa después de pagarla», dice.

Pol Pacheco y ElPozo recurrieron la desorbitada sanción, pero no encontraron respuesta: «Todo el mundo decía que era un disparate y una locura, que era inexplicable, pero iban pasando los partidos y yo estaba sancionado», recuerda un futbolista que sintió «impotencia», pero con la «conciencia muy tranquila porque pagué todo lo que tenía que pagarle. Pero me jode mucho porque yo me fui hace dos años a Italia y allí me dejaron a deber dinero y no pude hacer nada. ¿Qué tendría que haber hecho, reclamarle a mi antiguo representante lo que me dejaron de pagar? Si esto sirve para que a ningún jugador le pase, estaré contento, pero también espero que sirva para que nadie trabaje más con mi antiguo representante», comenta.

El ala asegura que solo conoce un caso parecido al suyo, aunque no idéntico: «Me consta, aunque no estoy seguro, que le ha pasado a otro chico, pero que cuando le sancionaron, él no había pagado. En cambio, yo sí lo había hecho».

El catalán quiere ya pasar página, no mirar más atrás aunque sea casi imposible no hacerlo: «He trabajado mucho con el preparador físico y también psicológicamente. Vuelvo con muchas ganas. No voy a volver pensando en lo que me he perdido, sino pensando en lo que me queda para aportar todo lo que pueda al equipo».

Para Pol Pacheco ahora lo primero es enderezar la trayectoria de su equipo, pero entre ceja y ceja tiene ir a la selección: «Es duro estar creando ocasiones y luego ver que el equipo contrario, con poco peligro, te hace un gol», dice sobre la situación de ElPozo, mientras de su salto al equipo nacional apunta que «es un reto que tengo. Estoy en un club donde si lo haces bien, es fácil ir. Ahora volveré mejor de lo que estaba y ojalá pueda ir a la selección», termina diciendo.



La salida de Marc Tolrá

El catalán Marc Tolrá y ElPozo Murcia están a punto de alcanzar un acuerdo para la rescisión del contrato del jugador, según avanzó ayer en la red social Twitter el periodista Gustavo Muñana, quien aseguró también que el cierre tiene dos ofertas de la Primera División española y también otra del extranjero. La intención del jugador es seguir su carrera deportiva en España. Tolrá, pese a no estar lesionado, no ha contado este curso para Giustozzi.