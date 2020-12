Marc Gasol brilla en su debut con los Lakers

Marc Gasol brilló hoy en su debut de pretemporada con Los Angeles Lakers, que derrotaron a Los Angeles Clippers (106-131) por segundo partido consecutivo, y mostró su predisposición a ofrecer su experiencia y veteranía para lo que su nuevo equipo necesite, informa Efe.



"Intento aportar todo lo que se me pide. Intento aportar liderazgo dentro y fuera de la pista, intento aportar calma en el ataque y en la defensa, comunicación... No sé, un poco lo que soy como jugador", detalló en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Intento poner todas mis herramientas a servicio del equipo sea por 10 minutos o por 35 minutos. Me da igual. Y disfrutando mucho y haciendo disfrutar a los compañeros, que eso para mí es también muy importante para ganar: tienes que saber hacer disfrutar a tus compañeros", añadió.



El pívot español sumó 6 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes en los 22 minutos que disputó en la rotunda victoria de unos Lakers que, tras derrotar a los Clippers el viernes en el primer partido de pretemporada, volvieron hoy a imponerse a sus vecinos y rivales.





Más allá de las estadísticas, Gasol sobresalió por su capacidad para distribuir con agilidad y desde el poste alto la ofensiva de los Lakers."Eso es muy positivo. Es un jugador que tiene un talento muy grande en ataque, pero me encanta cómo defiende. Eso es lo que le hace especial: esa capacidad de defender y de solucionar problemas en defensa con su hambre competitiva", agregó.Gasol se midió en gran parte del encuentro a Serge Ibaka, con quien ganó el anillo de la NBA en 2019 en los Toronto Raptors.Ibaka, que se estrenó con los Clippers en el encuentro del viernes, logró hoyque estuvo en cancha.El hispano-congoleño formó parte un día más del quinteto inicial de unos Clippers en los que Ty Lue, que ha tomado el relevo de Doc Rivers en el banquillo del conjunto angelino, apuesta por Ibaka como pívot titular en lugar de Ivica Zubac.En cualquier caso, los Clippers, con Kawhi Leonard y Paul George al frente, encajaron su segunda derrota consecutiva ante unos Lakers en los que aún no han debutado en la pretemporada sus dos grandes estrellas: LeBron James y Anthony Davis.