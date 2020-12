José María Salmerón: "No hemos tenido nuestro mejor día en el aspecto defensivo"

Adrián Hernández ha salido victorioso del derbi regional. Le ha ganado la partida a Salmerón desde los cambios tácticos en la segunda parte y es en gran parte por ello, que el Real Mucia se ha llevado el partido contra el UCAM. Para Adrián, «el Real Murcia ha sido justo ganador del partido» aunque en la primera parte se hayan ido por abajo en el marcador. «Ha sido un partido igualado contra el rival más difícil de la categoría ahora mismo, conceden muy poco. No hemos entrado mal al partido pero ellos tenían situaciones de superioridad numérica. Hemos sufrido en los laterales y hemos estado mal posicionados», declara. Sin embargo, en la segunda mitad, cree que «hemos mejorado mucho en la segunda parte, con bastantes chispazos de Segura y Pedrosa. A partir de hoy han llegado las ocasiones de gol. Fallamos muchas ocasiones después de los rechaces pero bueno, eso es lo que estábamos buscando», comenta Adrián sobre el apartado táctico. La clave del partido para el técnico ha sido la mentalidad y el trabajo de los hombres del banquillo, que han revolucionado el partido. «Los chavales que han salido desde el banquillo nos han aportado todos. Han sido muy importantes para poder llevarnos el partido», afirma.

Sobre el cambio de Sandoval, que salió en el descanso y fue sustituido nuevamente en el 70, dijo que «lo hemos realizado porque hemos temido no acabar con once después de su amarilla. Sabemos que es vigoroso por lo que vemos en los entrenamientos y hemos tomado una decisión dura que nunca he tomado en mi carrera pero lo primero es el equipo. Desde aquí pedirle perdón».

El UCAM se adelantó por medio de Rafa de Vicente después de un fallo de Tanis, al que le ha querido quitar importancia. «El gol no lo he visto. Me da la sensación de que había mucha gente de por medio. En la segunda parte sí que es verdad que le ha faltado contundencia en alguna acción. Ese tema lo lleva Avelino Viña, que tiene mucha experiencia ya entrenando porteros y confío plenamente en lo que me diga», expresa.

Toca prácticamente un mes sin fútbol con un mercado de por medio y en el que Adrián apunta que intentarán mejorar la plantilla, tanto aspectos tácticos como posibles incorporaciones al equipo. «Siempre estaremos abierto a posibles mejoras para el equipo, pero vamos, estoy muy contento con la evolución de los futbolistas. Si no llega nadie, a muerte con los que hay, que son muy buenos», finaliza.